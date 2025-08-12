Slušaj vest

Portparolka tzv. kosovske policije Flora Ahmeti potvrdila je da je incident prijavljen sinoć oko 22 sata, a da je žrtva, pronađena u automobilu, preminula na licu mesta, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

- Smrt muške osobe potvrdio je medicinski tim - rekla je Ahmeti.

Osumnjičeni je već identifikovan, a policija intenzivno traga za njim, navela je Ahmeti i dodala da je istraga u toku.

To je peto ubistvo u dva dana - dogodilo se dan nakon drugog ozbiljnog incidenta - trostrukog ubistva u Gnjilanu.

Trojica osumnjičenih u tom ubistvu još su u bekstvu.

Ne propustiteHronikaPOTUKLE SE DEVOJČICE, MAJKE DOHVATILE NOŽEVE I KRENULE U NAPAD: Potpuni haos u centru Požarevca, intervenisala policija
2527983-hitnapomocnemanjanikolic-edit.jpg
HronikaTRAŽIO SAM DA VIDIM ŽENU UBICE, ONA SIGURNO ZNA ZAŠTO MI JE UBIO ŽENU, DECU I KUMA: Tri godine od masakra koji je počinio Vuk Borilović na Cetinju!
Vuk Borilović i uviđaj nakon masakra koji je počinio u svom naselju u avgustu 2022. godine
HronikaOTKRIVEN MOGUĆI MOTIV KRVAVE DRAME KOD KRAGUJEVCA: Posvađao se ispred prodavnice u kojoj mu radi žena, pa mu zario nož u stomak, POTOM SE DESIO JEZIV UDES
nesreca kragujevac.jpg
HronikaTINEJDŽER PAO SA 4. SPRATA Užasna scena u Nišu: Lekari mu se bore za život
IMG-20241121-WA0008.jpg