Jedna osoba je ubijena u pucnjavi u prištinskom naselju Ajvaliji, saopštila je policija.
JOŠ JEDNO UBISTVO NA JUGU SRBIJE! Telo likvidiranog muškarca pronađeno u kolima u predgrađu Prištine, policija zna ko je UBICA
Portparolka tzv. kosovske policije Flora Ahmeti potvrdila je da je incident prijavljen sinoć oko 22 sata, a da je žrtva, pronađena u automobilu, preminula na licu mesta, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.
- Smrt muške osobe potvrdio je medicinski tim - rekla je Ahmeti.
Osumnjičeni je već identifikovan, a policija intenzivno traga za njim, navela je Ahmeti i dodala da je istraga u toku.
To je peto ubistvo u dva dana - dogodilo se dan nakon drugog ozbiljnog incidenta - trostrukog ubistva u Gnjilanu.
Trojica osumnjičenih u tom ubistvu još su u bekstvu.
