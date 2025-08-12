Slušaj vest

U jednoj zgradi u kragujevačkom naselju Aerodrom, svakodnevni život stanara pretvorio se u pravu noćnu moru. Pretnje smrću, bacanje staklenih flaša, vređanje i napadi — to su scene koje se, prema tvrdnjama komšija, ponavljaju iz dana u dan.

Gde su granice tolerancije, šta zakon predviđa u ovakvim situacijama, i da li je moguće preventivno reagovati pre nego što dođe do tragedije? O toj temi govorili su gosti emisije "Redakcija": advokat Nemanja Milošević i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina i predsednikom pokreta „Novi ljudi – nova snaga Srbije“.

- Komšije su ispravno postupile, mislim da treba da prijave policiji, ako već nisu, da policija sačini nekoliko zapisnika, da se vidi da je to kontinuirano ponašanje i da postoji neka namera. Nakon toga će reagovati tužilaštvo. Očigledno je da se radi o većem sukobu. Kada vi imate sukob gde se ugrožava neko drugo lice, u ovom slučaju komšija, onda je to krivično delo, prekršaj. Radi se i o psihičkom maltretiranju, kada neko ne može da spava, da jede - kaže Milošević.

Stanari navode da su počeli da zaključavaju decu u stanovima, da više ne koriste lift, a da noću ne spavaju jer komšinica lupa, viče i zvoni im na vrata u kasnim satima. Marković tvrdi da bi za takvo ponašanje trebalo da reaguje medicinska služba:

- Ona mora da ide na psihijatrijsko lečenje, kako bi joj se pomoglo. Kada bi je policija privela, ona bi vrlo brzo bila puštena, jer nema tzv. „mesa“ tu. Tu bi trebalo da reaguju medicinari. Socijalni i medicinski radnici ne reaguju sve do momenta dok ona ne bude nešto napravila. Naša država treba mnogo više preventivno da radi - rekao je Marković i dodao:

- Mi smo nekada imali spisak psihičko - nestabilnih osoba, neuračunljivih. Ona je praktično neuračunljiva. Bilo šta da se desi, ona bi otišla u bolnicu, a oni bi je pustili brzo. To je strašna stvar kod nas. Zakon je napravljen za građane, ako se građani žale na nju moramo da im verujemo. Ona ima zver u sebi, smetnuta je sa uma.

Kako navode uznemirene komšije, komšinica piše spiskove stanara koje "treba likvidirati" i preti smrću svakome ko joj se zameri. Objašnjavaju i da se dešava da uzme nož i juri ljude po hodnicima, kao i da vređa komšije na nacionalnoj osnovi. Milošević objašnjava kako teče dalji postupak prijave:

- Treba ponoviti prijave ka MUP-u, treba insistirati na tome da se ona procesuira krivično i pravno. Tužilaštvo treba da proceni da li postoji namera krivičnog dela. Mora se delovati i mora se angažovati advokat. To iziskuje i određena materijalna davanja. Postoji zakon koji reguliše pitanja mentalnoobolelih lica. Po tom zakonu oni mogu da se smeste u zdravstvenu ustanovu, ali to je vrlo kratkotrajno. Kada Konzilijum ustanovi da neko lice treba da ostane u zdravstvenoj ustanovi, on prosleđuje to sud, a sud odlučuje koliko će se takvo lice zadržati tu - kaže Milošević.

