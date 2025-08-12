Slušaj vest

Traktorista Milovan B. (85) nastradao je u nesreći koja se dogodila kada je sleteo sa puta i udario u drvo, a potom pao na menjač traktora u Medveđi.

Kako se nezvanično saznaje, ova jeziva tragedija dogodila se u nedelju uveče, a telo nesrećnog čoveka pronašao je komšija.

- Milovan je išao tim seoskim putem, vozio je traktor sa nekom prikolicom koja je bila ručne izrade. Verujem da je u trenutku izgubio kontrolu nad traktorom i tako sleteo sa puta - rekao je jedan od meštana u Medveđi.

Prema njegovim rečima, nakon sletanja traktor je udario u drvo.

- Od siline udarca Milovan je pao. Da tragedija bude još gora, pao je na menjač koji, na kraju te šipke nije imao zaštitu, odnosno onu kuglu koja je na menjačima. Kako je pao, tako ga je ta šipka probila kroz telo i ubila ga na mestu - objašnjava sagovornik.

Telo pronašao komšija

On je dodao da je Milovanovo telo pronašao komšija.

- On je rekao da je traktor kada ga je našao još radio. Milovanovo telo je zatekao preko tog menjača. Odmah je obavestio policiju koja je obavila uviđaj - zaključio je sagovornik.

Podsetimo, dva dana pre ove tragedije dogodila se u ataru sela Velika Plana, kada je poginuo traktorista M.B. (38). On je nastradao kada se traktor prevrnuo i pao na njega.

Tragedija je se dogodila naočigled njegovih prijatelja i dvoje maloletne dece.