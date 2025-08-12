Slušaj vest

Devojka K. J. (25), poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada se automobilom kojim je upravljala marke "lančija" sudarila sa automobilom marke "golf" kojim je upravljao N.R. (23)

Kako se nezvanično saznaje, tragedija se dogodila u nedelju oko 20 sati u beogradskom prigradskom naselju Umka, a nesrećna devojka preminula je na reanimaciji u Urgentnom centru, dok je vozač "golfa" zadobio lakše telesne povrede.

- Saobraćajna nesreća se dogodila, kada su se, kako se sumnja, direktno sudarila dva vozila. K.J. je vozila automobil iz Umke ka Beogradu i sumnja se da je iz nepoznatog razloga prešla u traku namenjenu za suprotni smer i direktno udarila u "golf" koji joj je dolazio u susret - objasnio je jedan od prijatelja nastradale devojke.

Prema njegovim rečima K.J. je prilikom sudara zadobila teške telesne povrede.

- Prevezena je u Urgentni centar na reanimaciju ali su nažalost nakon nekoliko sati nakon prijema lekari konstatovali smrt - rekao je sagovornik.

(Kurir.rs/Informer)

