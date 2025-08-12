Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. B. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

On se sumnjiči da je kao suosnivač UG „Nove tehnologije“ i Udruženja građana „Korak u dobrom pravcu“ iz Kaća, u periodu od 2019. do 2024. godine, zajedno sa Đ. S, zastupnikom navedenih udruženja koji je prethodno procesuiran, iskorišćavanjem svog položaja zaključio ugovore o sufinansiranju projekata od javnog i društvenog interesa sa Gradskom upravom za privredu Grada Novog Sada u ukupnoj vrednosti od 7.060.000 dinara.

Kako se sumnja, novčana sredstva dobijena od navedenih institucija utrošili su isključivo na dizajniranje i štampanje logoa, brošura, kataloga, autorske honorare i slično, iako navedeni troškovi dizajna i štampe ne predstavljaju niti javni niti društveni interes što je suprotno svrsi navedenog finansiranja, a aktivnosti za koje su dobili novac nisu realizovane.

Pritom su, kako se sumnja, sačinjavali lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima su opisivali aktivnosti koje se nikada nisu desile i tako oštetili budžet Grada Novog Sada u navedenom iznosu.