Slušaj vest

Na gradskom bazenu u Inđiji juče je povređen maloletnik, kada je, kako se sumnja, skočio u vodu sa mesta odakle nije dozvoljeno.

Incident se dogodio u popodnevnim časovima kada je na inđijskom bazenu bilo mnogo ljudi.

- Dečak je navodno, bio sa drugarima i ceo dan su se kupali, plivali i pravili "vratolomije" u vodi. Međutim, u jednom trenutku maloletnik je skočio u bazen i to sa mesta odakle, navodno, nije dozvoljeno, a takođe, izveo je neki manevr i povredio se. Sve de dogodilo u nekoliko sekundi - kaže očevidac koji je prisustvovao drami na bazenu.

- Samo smo iz mase čuli "zovite pomoć, zovite pomoć". Bilo je strašno, s obzirom da je na bazenu u tom trenutku bilo jako puno dece. Nekla dečica su se uplašila i počela da plaču. Spasioci su odmah uskočili u vodu i izvukli dečaka, pružena mu je prva pomoć. Svi su se okupili oko njega, bio je u šoku i van sebe - opisali su očevici šta se događalo na kupalištu.

Zaposleni na gradskom bazenu pozvali su ekipu Hitne pomoći.

- Sanitetom je dovezen u Dom zdravlja u Inđiji gde su mu i oni, kako sam čuo, konstatovali lakše povrede. Na svu sreću je prošao bez posledica, ali u trenutku nepažnje ili neposlušnosti može da dođe do stravičnih povreda - navodi naš sagovornik.

Oglasili se sa bazena

Povodom jučerašnjeg incidenta Uprava gradskog bazena Inđije oglasila se na svom zvaničnom profilu na društvenim mrežama.