NESREĆA NA BAZENU U INĐIJI Dečak skočio u vodu, usledila drama: Zovite pomoć, zovite pomoć!
Na gradskom bazenu u Inđiji juče je povređen maloletnik, kada je, kako se sumnja, skočio u vodu sa mesta odakle nije dozvoljeno.
Incident se dogodio u popodnevnim časovima kada je na inđijskom bazenu bilo mnogo ljudi.
- Dečak je navodno, bio sa drugarima i ceo dan su se kupali, plivali i pravili "vratolomije" u vodi. Međutim, u jednom trenutku maloletnik je skočio u bazen i to sa mesta odakle, navodno, nije dozvoljeno, a takođe, izveo je neki manevr i povredio se. Sve de dogodilo u nekoliko sekundi - kaže očevidac koji je prisustvovao drami na bazenu.
- Samo smo iz mase čuli "zovite pomoć, zovite pomoć". Bilo je strašno, s obzirom da je na bazenu u tom trenutku bilo jako puno dece. Nekla dečica su se uplašila i počela da plaču. Spasioci su odmah uskočili u vodu i izvukli dečaka, pružena mu je prva pomoć. Svi su se okupili oko njega, bio je u šoku i van sebe - opisali su očevici šta se događalo na kupalištu.
Zaposleni na gradskom bazenu pozvali su ekipu Hitne pomoći.
- Sanitetom je dovezen u Dom zdravlja u Inđiji gde su mu i oni, kako sam čuo, konstatovali lakše povrede. Na svu sreću je prošao bez posledica, ali u trenutku nepažnje ili neposlušnosti može da dođe do stravičnih povreda - navodi naš sagovornik.
Oglasili se sa bazena
Povodom jučerašnjeg incidenta Uprava gradskog bazena Inđije oglasila se na svom zvaničnom profilu na društvenim mrežama.
"Obaveštenje Uprave Sportski centra nakon jučerašnjeg incidneta na gradskom bazenu - Skokom u vodu na način koji nije dozvoljen, nije bezbedan, izazvana je povreda maloletnog lica na gradskom bazenu. Brzom reakcijom spasilaca i medicinskih radnika, maloletna osoba je medicinski zbrinuta, a zatim otpuštena na kućno lečenje. Apelujemo na roditelje maloletne dece da utiču na decu, da se pridržavaju svih pravila i propisa na gradskom bazenu koja su istaknuta na obaveštajnim tablama i da uvažavaju uputstva zaposlenih radnika na bazenu, kako ne bi dolazilo do ovakvih incidenata. Zahvaljujemo se na razumevanju i odgovornom ponašanju. S poštovanjem, Uprava Sportski centar Inđija", piše u saopštenju.