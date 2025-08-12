Slušaj vest

Protiv Alije Balijagića potvrđena je i optužnica za tešku krađu i nedozvoljeno držanje oružja, saopšteno je Vijestima.

Predsednica Osnovnog suda u Bijelom Polju, sutkinja Gorica Đalović, donela je rešenje kojim je potvrđena optužnica tamošnjeg Osnovnog državnog tužilaštva protiv tog šezdesetpetogodišnjaka.

Balijagić je prethodno optužen za dvostruko ubistvo i Višem sudu odgovaraće zbog činjenice da je 25. oktobra prošle godine ubio sestru i brata Milenku i Jovana Madžgalja, u bjelopoljskom selu Sokolac.

Osnovno državno tužilaštvo tereti Balijagića da se nakon 25. oktobra 2024. godine pa do 20. novembra 2024. godine, na teritoriji Republike Srbije, kroz opštine Prijepolje i Priboj, kretao naoružan.

- Da je neovlašćeno, bez odgovarajuće dozvole, nosio vatreno oružje - jednu pušku marke "crvena zastava" tzv. "petometku", koju je prethodno nelegalno pribavio nakon višednevnog nošenja, pri čemu je viđen od strane više seljana sa teritorije opština Prijepolje i Priboj, i time izazvao veliko uznemirenje građana na tom području, usled čega nisu radile osnovne škole, a seljani se sa prvim mrakom zaključavali u kuće, a oružje odložio u kuću oštećenih B. B. i B. G. u Pribojskoj Goleški, u koju je neovlašćeno ušao, čime je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija - navodi se u rešenju sutkinje Đalović.

U drugoj tački optužnice navodi se da je taj okrivljeni 20. novembra 2024. godine, u jednom selu u pograničnoj oblasti, obio kuću, a zatim i sanduk u kojem je domaćin držao dve lovačke puške.

- Dana 20. novembra 2024. godine, u selu Pribojska Goleška obijanjem i provaljivanjem kuće u vlasništvu oštećenih B. B. i D. B. i obijanjem zaključanog katanca drvenog sanduka, u kome je oštećeni B. B. u svojoj kući držao dve lovačke puške (za koje je imao odobrenje za držanje, izdato od MUP-a RS), oduzeo i prisvojio dve lovačke puške, od kojih je jedna bila prepravljena u lovačku uklanjanjem trombona, tromblonskog nišana i bajoneta sa nosačima i municiju za iste i 13 bojevih puščanih metaka, koje su se nalazile u sanduku. Upotrebom fizičke sile i podesnog alata razvalio je drveni prozor na prvom spratu, popeo se drvenim merdevinama, izvršio premetačinu, pomerio nameštaj, otvorio drugi PVC prozor, a zatim i polomio stakla na još jednom prozoru, ušao u potkrovlje i u dve spavaće sobe vršio premetačinu, razvalio katanac na sanduku i uzeo puške i municiju - stoji u tužilačkom aktu.

Dalje se navodi da je istog dana, kroz atar istog sela, nosio veću količinu oružja i municije: dve lovačke puške i municiju - 27 lovačkih patrona i 13 bojevih puščanih metaka sa FMJ zrnom, pri čemu je jedna od pušaka imala metak u cevi.

- Oružje i municija pronađeni su kod njega 21. novembra 2024. godine, rano ujutro, prilikom hapšenja u kući vlasništva P. S. gde se skrivao, čime je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnog materijala - dodaje se.

Početkom jula, bjelopoljski Viši sud potvrdio je optužnicu protiv Balijagića za ubistvo Madžgalja.

Njemu će se suditi za teško ubistvo na podmukao način, u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja i suočava se sa kaznom od 40 godina zatvora.

Pred tužiocem i na ročištu za razmatranje optužnice priznao je zločin, a u optužnici tužilaštva se navodi da je to učinio pucajući iz lovačke puške kroz otvor na prozoru, dok su gledali televiziju i nisu očekivali napad na sebe.

Uhapšen je nedaleko od Priboja u Srbiji, nakon skoro mesec dana bekstva i opsežne policijske potrage u Crnoj Gori i Srbiji.

Tužilaštvo tereti i dva policajca

Početkom avgusta, Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju podnelo je optužni predlog tamošnjem Osnovnom sudu protiv dvojice policajaca zbog sumnje da su postupali neprofesionalno u slučaju potrage za Alijom Balijagićem.

Postupak protiv policajaca, koji se terete za krivično delo nesavestan rad u službi, pokrenut je po prijavi Velibora Madžgalja, brata ubijenih Jovana i Milenke.

Ubijeni Jovan i Milenka Madžgalj

Tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu protiv četiri od šest policijskih službenika Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje protiv kojih je Madžgalj podneo krivičnu prijavu.

