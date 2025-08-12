Ubistvo se desilo u mirnom naselju, a prema rečima komšija, bilo je mafijaško i kao na filmu.

- Neko ga je verovatno pratio i znao sve o njemu. Ispred zgrade se uvek parkira dosta automobila, i svaki put različiti, pa niko od nas ne obraća pažnju ko dolazi i kada. Pričalo se da neki beli auto kruži danima i nadgleda kraj. Pucnjavu niko od nas nije čuo, jer je ubica koristio prigušivač, tako smo čuli od policajaca koji su radili uviđaj te večeri - rekle su ranije komšije i opisale da su za događaj ispred zgrade saznali tek kad su videli i čuli rotacije policije i Hitne pomoći.

- Strašno je bilo! Krvi je bilo ispred zgrade, na stepenicama, kod automobila. Napadač ga je, navodno, blokirao kolima i tako "kupio vreme" da može da ga izrešeta. Kao na filmu je bilo. Mafijaški. Zamislite, taj je baš hteo da ga ubije kad su našli 14 čaura. Ko zna zbog čega i kako, ali očigledno mu je bio meta.