OGLASILA SE SESTRA LIKVIDIRANOG MILOŠA SA LEDINA: Danas je dan trebalo da bude ispunjen smehom, mama je slomljena, tvoja devojčica te traži...
Danas bi brutalno ubijen Miloš Pešić (43) iz beogradskog naselja Ledine proslavljao svoj rođendan. Umesto sveće na torti, njegova porodica pali sveće na grobu, dok bol, tuga i suze prekrivaju dan koji je trebalo da bude ispunjen radošću.
Miloš Pešić je, podsetimo, pre dve nedelje brutalno likvidiran ispred zgrade, dok je pokušavao da uđe u svoj automobil marke „audi“. Te kobne večeri, 29. jula, ubica ga je sačekao u zasedi i ispalio čak 14 metaka, od kojih ga je pogodilo 13. Pucano je iz pištolja s prigušivačem, a zločin se dogodio na parkingu ispred zgrade gde je Pešić živeo prethodne dve godine.
Ubica je odmah pobegao s mesta zločina, ali je posle nekoliko sati pronađen i uhapšen. Radi se o Srđanu P. (34), koji je nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zadržan u pritvoru do 30 dana.
Teško ranjeni Pešić prebačen je u Urgentni centar, gde je podvrgnut dvema operacijama, ali je uprkos naporima lekara preminuo dan kasnije, 30. jula.
Njegova sestra danas je, povodom rođendana, objavila emotivnu poruku na društvenim mrežama.
- Danas je trebalo da bude dan ispunjen smehom i tortom, a umesto toga ispunjen je suzama, uspomenama i tiho izgovorenim molitvama ka nebu. Mama je slomljena. Tvoja mala devojčica te traži, a svi mi osećamo prazninu. Ali znamo da si još uvek s nama, u svakom zraku svetlosti i dahu mira koji nas dotakne - napisala je skrhana sestra.
U objavi je izrazila i nadu da je njen pokojni brat sada na boljem mestu:
- Nadam se da plešeš među zvezdama, slobodan, nasmejan kao što si uvek bio. Volimo te beskrajno. Nosimo te sa sobom. Danas, sutra, zauvek.
Ubistvo se desilo u mirnom naselju, a prema rečima komšija, bilo je mafijaško i kao na filmu.
- Neko ga je verovatno pratio i znao sve o njemu. Ispred zgrade se uvek parkira dosta automobila, i svaki put različiti, pa niko od nas ne obraća pažnju ko dolazi i kada. Pričalo se da neki beli auto kruži danima i nadgleda kraj. Pucnjavu niko od nas nije čuo, jer je ubica koristio prigušivač, tako smo čuli od policajaca koji su radili uviđaj te večeri - rekle su ranije komšije i opisale da su za događaj ispred zgrade saznali tek kad su videli i čuli rotacije policije i Hitne pomoći.
- Strašno je bilo! Krvi je bilo ispred zgrade, na stepenicama, kod automobila. Napadač ga je, navodno, blokirao kolima i tako "kupio vreme" da može da ga izrešeta. Kao na filmu je bilo. Mafijaški. Zamislite, taj je baš hteo da ga ubije kad su našli 14 čaura. Ko zna zbog čega i kako, ali očigledno mu je bio meta.
Podsetimo, prema operativnim podacima, Miloš Pešić imao je kriminalni dosije, navodno je privođen čak 59 puta, a protiv njega je podnošeno više krivičnih prijava.
Istraga o njegovoj likvidaciji je u toku. Motiv napada za sada nije zvanično potvrđen, ali se ne isključuje mogućnost da je u pitanju obračun u kriminalnim krugovima.