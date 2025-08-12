Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Smederevskom putu u Boleču.
HOROR SNIMAK SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA SMEDEREVCU: "Audi" i "mercedes" se zabili jedan u drugog, od siline udara MOTOR ISPAO IZ AUTA! Jeziva scena (VIDEO)
Prema nezvaničnim saznanjima, sudarili su se "audi" i "mercedes".
Na terenu se stvaraju velike gužve, a kako se vidi na snimku, usled saobraćajne nesreće vozilo je sletelo sa puta i u potpunosti je uništeno.
Od siline udara je na putu ostao čak i motor jednog vozila, koji je ispao iz ležišta.
- Vozači oba vozila su prevezeni u Urgentni centar - kaže izvor.
(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)
