Prema nezvaničnim saznanjima, sudarili su se "audi" i "mercedes".

Na terenu se stvaraju velike gužve, a kako se vidi na snimku, usled saobraćajne nesreće vozilo je sletelo sa puta i u potpunosti je uništeno.

Od siline udara je na putu ostao čak i motor jednog vozila, koji je ispao iz ležišta.

- Vozači oba vozila su prevezeni u Urgentni centar - kaže izvor.

(Preneo: Đ. M.)

