Slušaj vest

"Danas je tri godine kako mi je monstrum uzeo sve, moju suprugu Natašu, moju decu, moja dva anđela, Mašana i Marka. Tog dana mi je ubijena porodica. Tog dana sam izgubio i srce i dušu, i razlog da dišem. Tri godine bez vaših glasova, bez zagrljaja, bez života, a ljubav? Ljubav je ostala. Ona nikad ne umire. Ona me nosi i tera da se borim za vas, za vašu pravdu i istinu! Nikad vas neću zaboraviti i ostaviti. Volim vas, ljubim, sanjam, čujem vaš glas. Vaš mučeni tata i muž" - piše u potresnoj objavi Miloša Martinovića, supruga Nataše Martinović Pejović, odnosno otac Mašana i Marka koje je pre tri godine ubio pomahnitali Vuk Borilović (35).

Tužna objava Miloša Martinovića Foto: Društvene Mreže

Ovo su potresne i tužne reči oca i supruga koji je tog 12. avgusta 2023. ostao bez cele porodice, nakon što je njegov stanodavac Vuk Borilović, iz za sada nepoznatog razloga, počinio masakr u kom je ubio 10 žrtava, dok je njih šest teško ranio. Borilović je, kako je utvrđeno istragom, kalašnjikovim krenuo da seje smrt u naselju Medovina, a nažalost, prve žrtve bile su mu dečica i Nataša. Kada ih je zverski lišio života pozvao je Miloša Martinovića i saopštio mu da je počinio stravičan zločin.

Prokleti krvnici

"Prokleti krvnici! Dom vam se iskopao. Hoće, ja vam se kunem. Ubili ste nam blago, lepotu, naše čiste nevine duše. Ubili ste ih jer vam je tako na um palo. Neće moći krvnici, sve ću vas istrebiti, a njih vam oprostiti nećemo. Anđeli naši nikad prežaljeni, nećemo vas izneveriti. Ti krvnicima ćemo trag zatreti. Oni su Milošev iskopali" - napisala je na komentar na ovu zetovu objavu Natašina majka, odnosno baka ubijenih dečaka pred kojima je tek bio život.

1/2 Vidi galeriju Miloš Martinović je objavio i ove dve fotografije pored tužnih reči Foto: Društvene Mreže

"Ne znam koliko neko treba da bude jak da izdrži ovo što vi preživljavate. Ovaj bol i tugu ne bi mogao svako podneti. Držite se", "Tuga velika, lako počivali, a tebi neka Bog da snage", "Tuga do neba, plače mi se", "Neka vam dragi Bog podari snagu, a njima većni mir", "Počivajte u miru Božjem", "Brate, druže moj dobri, pošteni neka ti Bog da snage da nastaviš dalje", "Voljeni ne umiru", "Ne daj Bože da iko doživi šta ste vi preživeli... Ovaj čovek se samo broji da je na broju živima. Gospode dragi, mrtav živiš ima i gore muke" - samo su neki od mnogobrojnih komentara koji se mogu pročitati ispod volne objave.

1/15 Vidi galeriju Uviđaj nakon masakra koji je počinio Vuk Borilović Foto: EPA/Boris Pejović, AP/Risto Božović