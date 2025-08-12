Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su V. V. (23) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Policijske uprave u Kraljevu.

On se sumnjiči da je 5. avgusta, u Vrnjačkoj Banji, iz pištolja pucao ka četrdesettrogodišnjem muškarcu i naneo mu tri prostrelne rane u predelu ekstremiteta, a zatim pobegao sa lica mesta.

Kako je Kurir ranije od očevidaca saznao, ranjeni Igor S. je tog kobnog popodneva sedeo sa još dvojicom muškaraca ispred jedne prodavnice, kada je V.V. (23) pucao na njega.

- Bilo je toplo, oni su baš komentarisali kako je jako toplo napolju. Odjednom je prošao neki mladić u crnom duksu i sa kapuljačom i kačketom na glavi. Pogledao je u pravcu gde Igor sedi sa drugarima. Svi smo ga iz prodavnice gledali sumnjičavo jer je izgledao čudno, a njih trojica su baš i prokomentarisala: "Ko bi mogao da nosi duks na 30 stepeni, pa još i kapu?" - ispričao je jedan od očevidaca za Kurir.

Prema njegovim rečima, sumnjivi muškarac se, potom, udaljio nekoliko metara od prodavnice, a onda se iznenada vratio i, kako navodi, izvadio je pištolj i zapucao.

- Bez reči je izvadio pištolj, ne mogu da se setim da li je imao rukavice, ali je sav bio u crnom, čuli smo četiri pucnja, tri metka su pogodila Igora - u butinu, petu i ruku - kaže nam uznemireni očevidac.

Naš sagovornik kaže da je napadač nakon ispaljenih hitaca pobegao, a zatim je seo na motor, koji je očigledno negde u blizini bio parkiran.

- Trčao je munjevito ka motoru, znači da je sve brzo i dobro osmislio, a Igor mu je bio meta. Usresredio se baš na njega, uneo mu se u lice, bez reči, bilo je jezivo. Prijatelji su Igoru odmah ukazali prvu pomoć, bio je bled kao krpa. Ubrzo je došla Hitna pomoć i policija i odvezli su ga u bolnicu - zakljuljuče meštanin.