Strašna saobraćajna nesreća dogodila se u nedelju oko 20 sati, a samo koji sat kasnije devojka je preminula u Urgentnom centru.

Do tragedije u Umki kada su se direktno sudarili "lančija" kojom je upravljala K. J. i automobil marke "golf" kojim je upravljao N.R. (23) koji je lakše povređen u nesreći.

Katarina J saobracajna nesreca umka.JPG
Foto: Društvene Mreže

- Sumnja se da se sudar dogodio kada je devojka iz nepoznatog razloga prešla u traku koja je namenjena za vozila u suprotnom smeru. U tom trenutku naišao je automobil marke "golf" i direktno su se sudarili - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Preminula u Urgentnom centru

Prema rečima izvora devojka je u sudaru zadobila teške telesne povrede.

- Ona je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar na reanimaciju, ali je nažalost podlegla povredama - rekao je naš sagovornik.

Oni koji su je poznavali kažu da poginula Katarina ima sestru.

- Bila je izuzetna devojka. Ovo je tragedija za sve koji su je poznavali, a najveća za njenu sestru... - rekao je sagovornik.

(Kurir.rs/Informer)

saobracajna nesreca smederevac.jpg
bazen hitna pomoc.jpg
Alija Balijagić.jpg
2527983-hitnapomocnemanjanikolic-edit.jpg