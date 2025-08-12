Slušaj vest

Strašna saobraćajna nesreća dogodila se u nedelju oko 20 sati, a samo koji sat kasnije devojka je preminula u Urgentnom centru.

Do tragedije u Umki kada su se direktno sudarili "lančija" kojom je upravljala K. J. i automobil marke "golf" kojim je upravljao N.R. (23) koji je lakše povređen u nesreći.

Foto: Društvene Mreže

- Sumnja se da se sudar dogodio kada je devojka iz nepoznatog razloga prešla u traku koja je namenjena za vozila u suprotnom smeru. U tom trenutku naišao je automobil marke "golf" i direktno su se sudarili - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Preminula u Urgentnom centru

Prema rečima izvora devojka je u sudaru zadobila teške telesne povrede.

- Ona je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar na reanimaciju, ali je nažalost podlegla povredama - rekao je naš sagovornik.

Oni koji su je poznavali kažu da poginula Katarina ima sestru.

- Bila je izuzetna devojka. Ovo je tragedija za sve koji su je poznavali, a najveća za njenu sestru... - rekao je sagovornik.