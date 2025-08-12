Slušaj vest

Uzrok smrti jednog od najvećih narko-bosova Zorana Jakšića (66), koji je pronađen mrtav u zatvoru u Peruu 28. jula još uvek nije saopšten iako prema informacijama mediji, preliminarni rezultati istrage pokazuju da je uzrok bio srčani udar. Međutim, prema pisanju peruanskog kriminolora, postoje najmanje četiri nelogičnosti u zvaničnoj verziji smrti srpskog "kralja kokaina".

Prva nelogičnost, prema navodima Jaime Antezana Rivera, jeste ta da je Zoran Jakšić uopšte prebačen u najčuvanij zatvor u vojnoj pomorskoj bazi iz zatvora u San Huanu i to zbog "navodnog kopanja tunela za bekstvo". Podsetimo, do otkrića o iskopanom tunelu koji je vodio od zatvora do jedne kuće, Jakšić je kaznu od 25 godina zatvora zbog šverca 800 kilograma kokaina služio u zatvoru u San Huanu. 

collage copy.jpg
Osumnjičen za kopanje tunela za beg Foto: Printscreen/Youtube/Panorama

Kriminolog iz Perua to povezuje sa mogućom povezanošću "bivšeg načelnika sa narko-bandama iz Kalaoa", čiji su neprijatelji zbog bliskih veza sa njim prebacivani u ovaj, najstroži zatvor. Jakšić bi, kako navodi, zbog "posla" mogao da bude tretiran kao jedan od njihovih najvećih neprijatelja.

-  Bez velikog razloga, prebačen je u zatvor za najopasnije kriminalce. Kako je moguće da je neprimetno umro u maksimalno obezbeđenoj ustanovi?  Prema zvaničnim informacijama telo Zorana Jakšića pronađeno je tokom rutinske kontrole. Ta verzija je sumnjiva iz dva razloga. Prvi, ako je njegovo telo pronađeno u jutarnjim časovima 28. jula, zašto je ta informacija javnosti saopštena tek sutradan u popodnevnim satima? I drugo, Jakšić je bio u treningu, bio je fizički aktivan, čak i pre nego što je uhapšen redovno je posećivao teretane u Limi - kaže ovaj peruanski istražitelj. 

On navodi da sumnju bude i godine Zorana Jakšića, "jer je reč o relativno mladoj osobi", za koju sumnja da je mogla da umre iznenada.

- Ne može se isključiti mogućnost da je reč o ubistvu, koje bi moglo da bude povezano sa obračunom narko-mafije u zatvoru,a koje bi moglo da ima međunarodne posledice - zaključuje šta ga navodi na zaključak da je Jakšić ipak likvidiran u zatvoru. 

Porodica želi da bude sahranjen u Zrenjaninu

Porodica narko-bosa Zoran Jakšić (66), kako je za Kurir ispričala njihova prijateljica, želi da on bude sahranjen u Srbiji, u rodnom selu kod Zrenjanina. 

- Njihova velika želja je da Zoran bude sahranjen ovde, u Žitištu, da počiva pored majke i oca. Rekli su da će čekati i dva meseca na sahranu, ako je to potrebno, samo da bude sahranjen ovde. Voleo je on Žitište - otkrila je naša sagovornica.

 On podseća da je Srbin Zoran Jakšić, vođa grupe "Amerika" i jedan od organizatora takozvanog "balkanskog kartela" decenijama poznat na međunarodnom nivou, kada je u pitanju šverc kokaina. Njegovo i prisustsvo njegovih saradnika na teritoriji Perua, kako navodi, zabeleženo je još devedesetih godina. 

screenshot-18.jpg
Jakšić bio jedan od najvećih narko-bosova Foto: peruanski medij

- U vreme kada su meksički karteli nasledili Kolumbijce (klanove Medelin i Kali) i zauzeli vodeće mesto u izvozu droge u SAD i Evropu. U tom razdoblju, između 1998. i 1999. kada je Jakšić uhapšen sa dva kilograma kokaina na aerodromu Horhe Čavez u zatvoru je upoznao jednog od najvećih narko bosova, a onda je po izlasku postao vođa grupe "Amerika" i tokom 2009. i 2010. počeo je da izvozi tone peruanskog kokaina na evropsko tržište, da bi u drugoj deceniji "balkanski kartel" postao jedan od najznačajnijih izvoznika kokaina iz Perua - prenosi ovaj istražitelj saznanja iz te države. 

 U istom periodu, u kom su Jakšić i njegovi saradnici postali jedan od ključnih faktora u švercu kokaina, stekli su dobre veze i osim iz Perua pošiljke droge počeli su da šalju i iz Bolivije i Kolumbije. On podeseća da je zbog zaplene 800 kilograma kokaina 2016. u luci Kalao ovaj srpski narko-bos uhapšen 2016. kada je pokušao da uđe u zemlju iz Ekvadora, ali da to kao ni presuda od 25 godina zatvora nisu značili njegov kraj u poslu.

- Da li je hapšenje značilo kraj balkanskog kartela i grupe Amerika? Ne.  Ta transnacionalna organizacija ne samo da je preživela udar koji je predstavljao pad Jakšića već je, iz zatvora Kastra Kastra, nastavio da upravlja. Grupa Amerika i balkanski kartel, za razliku od albanske i mađarske mafije među najmoćnijim međunarodnim kartelima koji morem izvozi kokain iz Perua i Bolivije - naveo je peruanski kriminolog. 

Zoran Jakšić, podsetimo, dobio je nadima "čovek sa 1000" lica, pošto je policija prilikom njegovog hapšenja pronašla dokumenta na čak 42 različita imena, koja je koristio. 

Ne propustiteHronikaNARKO-BOS BIĆE SAHRANJEN PORED OCA I MAJKE U RODNOM SELU? Porodica ima želju da Jakšić počiva u Žitištu, pa makar i 2 meseca čekali na preuzimanje tela (foto)
jaksic zoran copy.jpg
HronikaNARKO-BOS ZORAN JAKŠIĆ IMAO ŽIVOT KAO IZ KRIMI FILMA: Kupio vinariju da bi u bocama švercovao kokain, dok je pola sveta tragalo za njim tukao se u Beogradu!
zoran jakis.jpg
HronikaPOGLEDAJTE PISMA KOJA JE JAKŠIĆ SLAO IZ ZATVORA DOK JE ORGANIZOVAO ŠVERC KOKAINA: Narko bos koji je nađen mrtav u ćeliji na Skaju bio Visoki i Pedro (foto)
zoran-jaksic.jpg
HronikaPOGLEDAJTE KAKO IZGLEDA VILA ZORANA JAKŠIĆA KOD ZRENJANINA: Kurir u rodnom selu preminulog narko-bosa! (ekskluzivne slike)
jaskic.jpg