Uzrok smrti jednog od najvećih narko-bosova Zorana Jakšića (66), koji je pronađen mrtav u zatvoru u Peruu 28. jula još uvek nije saopšten iako prema informacijama mediji, preliminarni rezultati istrage pokazuju da je uzrok bio srčani udar. Međutim, prema pisanju peruanskog kriminolora, postoje najmanje četiri nelogičnosti u zvaničnoj verziji smrti srpskog "kralja kokaina".

Prva nelogičnost, prema navodima Jaime Antezana Rivera, jeste ta da je Zoran Jakšić uopšte prebačen u najčuvanij zatvor u vojnoj pomorskoj bazi iz zatvora u San Huanu i to zbog "navodnog kopanja tunela za bekstvo". Podsetimo, do otkrića o iskopanom tunelu koji je vodio od zatvora do jedne kuće, Jakšić je kaznu od 25 godina zatvora zbog šverca 800 kilograma kokaina služio u zatvoru u San Huanu.

Kriminolog iz Perua to povezuje sa mogućom povezanošću "bivšeg načelnika sa narko-bandama iz Kalaoa", čiji su neprijatelji zbog bliskih veza sa njim prebacivani u ovaj, najstroži zatvor. Jakšić bi, kako navodi, zbog "posla" mogao da bude tretiran kao jedan od njihovih najvećih neprijatelja.

- Bez velikog razloga, prebačen je u zatvor za najopasnije kriminalce. Kako je moguće da je neprimetno umro u maksimalno obezbeđenoj ustanovi? Prema zvaničnim informacijama telo Zorana Jakšića pronađeno je tokom rutinske kontrole. Ta verzija je sumnjiva iz dva razloga. Prvi, ako je njegovo telo pronađeno u jutarnjim časovima 28. jula, zašto je ta informacija javnosti saopštena tek sutradan u popodnevnim satima? I drugo, Jakšić je bio u treningu, bio je fizički aktivan, čak i pre nego što je uhapšen redovno je posećivao teretane u Limi - kaže ovaj peruanski istražitelj.

On navodi da sumnju bude i godine Zorana Jakšića, "jer je reč o relativno mladoj osobi", za koju sumnja da je mogla da umre iznenada.

- Ne može se isključiti mogućnost da je reč o ubistvu, koje bi moglo da bude povezano sa obračunom narko-mafije u zatvoru,a koje bi moglo da ima međunarodne posledice - zaključuje šta ga navodi na zaključak da je Jakšić ipak likvidiran u zatvoru.

Porodica želi da bude sahranjen u Zrenjaninu Porodica narko-bosa Zoran Jakšić (66), kako je za Kurir ispričala njihova prijateljica, želi da on bude sahranjen u Srbiji, u rodnom selu kod Zrenjanina. - Njihova velika želja je da Zoran bude sahranjen ovde, u Žitištu, da počiva pored majke i oca. Rekli su da će čekati i dva meseca na sahranu, ako je to potrebno, samo da bude sahranjen ovde. Voleo je on Žitište - otkrila je naša sagovornica.

On podseća da je Srbin Zoran Jakšić, vođa grupe "Amerika" i jedan od organizatora takozvanog "balkanskog kartela" decenijama poznat na međunarodnom nivou, kada je u pitanju šverc kokaina. Njegovo i prisustsvo njegovih saradnika na teritoriji Perua, kako navodi, zabeleženo je još devedesetih godina.

- U vreme kada su meksički karteli nasledili Kolumbijce (klanove Medelin i Kali) i zauzeli vodeće mesto u izvozu droge u SAD i Evropu. U tom razdoblju, između 1998. i 1999. kada je Jakšić uhapšen sa dva kilograma kokaina na aerodromu Horhe Čavez u zatvoru je upoznao jednog od najvećih narko bosova, a onda je po izlasku postao vođa grupe "Amerika" i tokom 2009. i 2010. počeo je da izvozi tone peruanskog kokaina na evropsko tržište, da bi u drugoj deceniji "balkanski kartel" postao jedan od najznačajnijih izvoznika kokaina iz Perua - prenosi ovaj istražitelj saznanja iz te države.

U istom periodu, u kom su Jakšić i njegovi saradnici postali jedan od ključnih faktora u švercu kokaina, stekli su dobre veze i osim iz Perua pošiljke droge počeli su da šalju i iz Bolivije i Kolumbije. On podeseća da je zbog zaplene 800 kilograma kokaina 2016. u luci Kalao ovaj srpski narko-bos uhapšen 2016. kada je pokušao da uđe u zemlju iz Ekvadora, ali da to kao ni presuda od 25 godina zatvora nisu značili njegov kraj u poslu.

- Da li je hapšenje značilo kraj balkanskog kartela i grupe Amerika? Ne. Ta transnacionalna organizacija ne samo da je preživela udar koji je predstavljao pad Jakšića već je, iz zatvora Kastra Kastra, nastavio da upravlja. Grupa Amerika i balkanski kartel, za razliku od albanske i mađarske mafije među najmoćnijim međunarodnim kartelima koji morem izvozi kokain iz Perua i Bolivije - naveo je peruanski kriminolog.