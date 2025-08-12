Slušaj vest

Forum pravnika Srbije saopštio je da smatra neophodnim da "ukaže na očiglednu političku pozadinu i selektivni pristup pravdi koji stoji iza zloupotrebe disciplinske prijave" za koju nevladina organizacija CEPRIS u javnosti objavila da je podneta protiv zamenika glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodraga Markovića.

- Tužilac Marković je postupao isključivo u skladu sa zakonom, svojom profesionalnom procenom i činjenicama predmeta. Insinuacije o navodnoj „naklonosti” prema okrivljenoj predstavljaju tendenciozno tumačenje njegovog rada i pokušaj vršenja pritiska na rad javnog tužilaštva. Odluka o pravnoj kvalifikaciji krivičnog dela doneta je na osnovu raspoloživih dokaza i važećih odredbi Krivičnog zakonika - navodi se u saopštenju.

Zamenik glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Miodrag Marković Foto: Petar Aleksic

CEPRIS ovom prilikom, kako dodaju iz Foruma pravnika Srbije, zloupotrebljava institut disciplinske prijave, koristeći je kao izraz nezadovoljstva ishodom krivičnog postupka i činjenicom da je okrivljena pomilovana od strane predsednika Republike Srbije – na šta je on ovlašćen po zakonu.

- Time se grubo krše član 5 Zakona o javnom tužilaštvu, koji garantuje samostalnost javnog tužilaštva i zabranjuje svaki uticaj na postupanje u konkretnom predmetu, kao i član 6 istog zakona koji zabranjuje medijske i javne istupe koji imaju za cilj vršenje pritiska na rad tužilaštva - navodi se u saopštenju.

Dodatno je, kako smatraju, prekršen je i član 8 Zakona o uređenju sudova, koji zabranjuje svaki neprimereni uticaj korišćenjem javnog položaja ili medija.

- Sudija Apelacionog suda u Beogradu, Miodrag Majić, svojim delovanjem nastoji da, koristeći i funkciju sudije neposredno višeg suda u odnosu na sud pred kojim se postupak vodio, i članstvo u CEPRIS-u i političkoj organizaciji „Proglas”, direktno utiče na rad i samostalnost javnog tužilaštva. Reč je o presedanu u srpskom pravosuđu – da jedna nevladina organizacija, u saradnji sa grupom sudija i tužilaca od kojih deo pripada istoj NVO, a deo otvoreno politički deluje, vrši pritisak na pravosudne organe i zloupotrebljava institut disciplinske prijave protiv jednog tužioca samo zato što su nezadovoljni tokom i ishodom konkretnog predmeta. CEPRIS već duže vreme sistematski targetira tužioca Markovića kroz javne nastupe, saopštenja i medijske istupe svojih članova. S obzirom na političko delovanje ove organizacije i povezanost njenih osnivača i članova sa „Proglasom”, jasno je da je reč o politički motivisanoj odmazdi - saopšteno je iz Foruma pravnika Srbije.

Tužiteljka Bojana Savović Foto: Screenshot

Posebno je simptomatično, kako tvrde iz ovog strukovnog udruženja, da "potpisnici ove disciplinske prijave godinama ne reaguju na političke nastupe i protivzakonita javna delovanja javnog tužioca Bojane Savović i sudije Miodraga Majića, iako su njihovi istupi kroz intervjue, politički obojene komentare i učešća na političkim tribinama direktno ugrožavali nepristrasnost pravosuđa".

- Činjenica da sudije, među kojima i one koje sude pred Višim sudom u Beogradu, učestvuju u zloupotrebi disciplinske prijave od strane CEPRIS-a protiv javnog tužioca u predmetu koji je pravno okončan, predstavlja nezabeleženu praksu i otvara ozbiljno pitanje njihove buduće nepristrasnosti u predmetima u kojima bi tužilac Marković postupao - navode oni i dodaju da Forum pravnika Srbije oštro osuđuje ovakve pokušaje politizacije pravosuđa, zloupotrebu pravnih instituta i selektivno „zalaganje” za pravdu koje se aktivira isključivo u skladu sa političkim ili ličnim interesima pojedinaca.