Ilić sanjao da mu beži sa nišana

Da je Kan godinama na spisku za odstrel, pokazuju i poruke koje su putem nekada zaštićene skaj - aplikacije razmenjivali pripadnici "kavačkog klana

- Bato, ove godine ih čistimo sve... započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem. Sanjao sam da mi pobegao, poludeo sam, brate, poludeo sam. Sanjam, pobegao mi, auuu ja reko, a kao negde u Beogradu ga rokam i pobeže - jedna je od poruka, koju je, kako se sumnja, 1. januara 2021. godine srpski državljanin Lazar Ilić poslao članovima kriminalne grupe.

Za planiranje Kanovog ubistva Tužilaštvo je podiglo optužnicu početkom marta ove godine, a u njoj se navodi da su kriminalnu grupu stvorili Kotoranin Radoje Zvicer i Nikola Vušović zvani Džoni, sa Vračara.