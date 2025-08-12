Slušaj vest

U jednom selu kod Paraćina juče se dogodila velika tragedija kada se dečak star 11 godina utopio u montažnom bazenu, potvrđeno je za Kurir. 

Tragedija se dogodila u popodnevnim časovima u dvorištu porodične kuće, gde je bio montiran bazen dubok više od dva metra. 

- Dečak koji je nastradao živi u Nemačkoj i roditelji su ga poslali kod strica i braće u njihovo rodno mesto kako bi uživao u letnjem raspustu. U dvorištu porodične kuće montiran je bazen koji je dubok oko dva metra - navode za Kurir meštani sela i dodaju:

- Dečica su se igrala u bazenu. Uživali su i svih prethodnih dana, a juče je u nekom trenutku dečaku, navodno, pozlilo. Izgubio je svest i nagutao se vode. Dok su ostala deca tokom igre primetila da ga nema ispod površine vode, za njega je već bilo kasno.

Kako navode naši sagovornici, usledile su potresne scene u dvorištu. 

- Dečica su dozivala pomoć dok su ga pridržavali iznad površine vode. Stariji su odmah pritrčali u pomoć i izvukli dete iz vode. Pokušali su da mu daju prvu pomoć, ali bezuspešno. Ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći koja je nažalost i pored svih napora samo mogla da konstatuje smrt dečaka. Telo je poslato na obdukciju - navode naši sagovornici i dodaju:

- Iz dvorišta se od tada čuju samo kuknjava i plač. Dete im došlo u goste, a sada ga više nema. Tragedija. Roditelji dečaka saznali su stravičnu vest i odmah krenuli put Srbije, i kako smo čuli, treba da stignu svakog časa u rodno mesto. 

Istraga povodom ove tragedije je i dalje u toku.  

Ne propustiteHronika"HTEO JE SAMO DA SE RASHLADI, NAGUTAO SE VODE I UTOPIO" Poznati detalji tragedije u kanalu Dunav-Tisa-Dunav, dečak sahranjen danas (foto)
20210613-091005 copy222.jpg
HronikaKURIR NA MESTU TRAGEDIJE, NJEGOVA SESTRICA VIDELA SVE: Ovo je dečak koji se utopio u Malošištu, skočio je "bombu" i samo nestao ispod površine (foto)
WhatsApp Image 2024-10-14 at 10.47.06_099e8b3a copy132132.jpg
HronikaTRAGIČAN KRAJ POTRAGE NA SREBRNOM JEZERU: Dečak ušao u vodu po loptu i nije isplivao! Ujak pokušao da ga spase
whatsapp-image-20220104-at-11.53.34-am-1.jpg
HronikaMISLILI SMO DA SU GA OTELI NARKO DILERI Ispovest majke Lazara koji se utopio: Zbog ovog sumnjam da nije dobrovoljno ušao u jezero
46546546.jpg