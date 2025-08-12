Slušaj vest

Darko Janković (47), poznat pod nadimkom Čikago, teško je povređen u brutalnoj tuči, koja se, u nedelju uveče, dogodila u jednom od poznatijih aleksinačkih kafića.

Prema rečima očevidaca, on je brutalno pretučen naočigled brojnih gostiju i, kako navode, sve je moglo da se završi kobno, a tačan uzrok obračuna biće poznat nakon saslušanja trojice mladića koji su uhapšena zbog učešća u tuči i njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje.

Prema iskazima svedoka, Janković je u nedelju uveče ušao u kafić u centru grada, nedaleko od fontane, prišao grupi muškaraca i neprimereno se obratio jednom od njih rečima: "Gde si, bre, ti, j...m ti sestru?". Na ovu uvredu jedan od muškaraca iz grupe, osumnjičeni Kosta M. (23), burno je reagovao i nasrnuo na Jankovića. Ubrzo su mu se pridružili i njegov rođak F. S. (42) i N. S. (49), pa su zajedno, kako se sumnja, pretukli sugrađanina.

Prema saznanjima "Novosti", napadači su bliski porodici Milošević iz aleksinačkog sela Moravac, poznatijoj pod nadimkom Jojke. Njihova porodica je ranije bila u žiži javnosti nakon što ih je Goran Džonić lažno optužio za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca, septembra 2021. godine.

Braća Aleksandar i Kostadin Milošević su nakon istrage oslobođeni i pušteni iz pritvora, a Džonić je tokom suđenja priznao da ih je neosnovano povezao sa zločinom. Sada privedeni Kosta je Kostadinov sin.

Inače, Janković je u napadu zadobio brojne povrede, mahom po licu i grudnom košu. Odmah nakon incidenta, prebačen je u Univerzitetski klinički centar u Nišu.

- Pacijenta su pregledali neurohirurg i grudni hirurg. Nakon toga upućen je na Maksilofacijalnu hirurgiju zbog dominantnih povreda lica - saopštili su iz UKC Niš.

Policija je saopšila da se trojica privedenih muškaraca terete za nasilničko ponašanje i da su zadala više udaraca četrdesetsedmogodišnjaku. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužiocu na saslušanje.

Prema pisanju medija, Darko Janković Čikago osuđen je za ubistvo Nišlije Saše Dudića (38), u oktobru 2014. godine ispred jedne kafane u Aleksincu, a prema tadašnjim izveštajima, u obračunu su korišćeni noževi. Kako je tada objavljeno, Jankovića su uhapsili pripadnici niške policije, sumnjičeći ga za ubistvo. On je, navodno, sedeo za stolom sa društvom u kafani, kada je, oko 22.30, naišao Dudić sa nekoliko svojih poznanika. Ubrzo je došlo do svađe, koja se nastavila ispred lokala, a kada je počela tuča potezena su i sečiva.

Janković je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede, dok je Dudić, nakon što ga je Janković ubo nožem u predelu stomaka, prebačen u bolnicu gde je podvrgnut operaciji, ali je uprkos naporima lekara preminuo na Odeljenju hirurgije.

Traže kontrolu rada klubova

Novi sukob ponovo je otvorio pitanja o bezbednosti u aleksinačkim lokalima i tenzijama koje postoje među pojedinim lokalnim grupama. Policija je nakon incidenta pojačala prisustvo na terenu i intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja. Sa druge strane, meštani Aleksinca i okoline pozivaju na uvođenje strožih mera i pojačane kontrole rada noćnih klubova, kako bi se slični događaji sprečili u budućnosti.