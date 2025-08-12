Slušaj vest

Devojka Katarina J. (25) poginula je u strašnom sudaru koji se dogdio na Umci, a potresnom porukom od nje se oprostila na društvenoj mreži njena mlađa sestra.

Katarina J. preminula je u Urgentnom centru nakon strašne nesreće koja se dogodila u nedelju na Umci. Saobraćajna nesreća dogodila se kada su se direktno sudarila vozila "lančija" kojom je upravljala nastradala Katarina i automobil marke "golf" kojim je upravljao N.R. (23).

Katarina je u sudaru zadobila teške telesne povrede, a borbu za život izgubila je u Urgentnom centru na reanimaciji.

"Bila si moj odraz u ogledalu"

Od nje se na društvenoj mreži potresnim oprostila mlađa sestra:

"Ne postoje reči kojima bih opisala bol i tugu koju osećam nadala sam se da je ovo sve samo ružan san. Pišem-brišem jer ne prihvatam. Bila si moj početak i kraj bila si moja sestra, bliznakinja, dovoljno da se pogledamo sve je bilo jasno. Sve smo isto i zajedno radile. Bila si moj odraz u ogledalu, bila si najlepša sestra na svetu, bila si najveća ljubav i snaga, bila si moj vetar u leđa, duga posle kiše,bila si hodajuća energija i pozitiva", napisala je sestra nastradale Katarine i u svojoj objavi pored sestrine fotografije dodala:

Katarina koja je poginula kod Umke Foto: Društvene Mreže

"Uvek nasmejana, vesela, najlepša, bila si mi sve, planirale smo mnogo toga zajedno i radovale se budućem životu. Sada je sve to ostalo kao deo uspomene. Srce mi je iščupano na živo. Svet je izgubio mnogo. Sekice moja, lepotice moja, zapamti dok sam ja živa i budem hodala ovom planetom ti ćes biti tu! Nikada mi niko neće dati utehu i snagu sem tebe odozgo da preživim ovo. Nađi tatu gore i čuvajte nas. Voli te tvoja mlađa sestra najviše voli te tvoja Biba. Bog je uzeo sebi najlepšeg anđela. Počivaj u miru živote moj", napisala je mlađa sestra nastradale devojke.

Komšije u šoku

Komšije nastradale Katarine ostli su u šoku. Niko od njih ne može da veruje da se jedan mlad život tako ugasio.

- Ona je bila divno dete. Uvek je bila nasmejana, vrlo kulturna i lepo vaspitana. Nedavno je diplomirala, ali je i bila zaposlena. Ima majku, starijeg brata i mlađu sestru. Otac joj je preminuo prošle godine. Njima je sada najteže - rekla je jedna košinica.

Na ulici iz kuće u kojoj je Katarina živela odjekuje plač.

- Majka ne prestaje da plače. Plaču svi koji dođu. Ne znam kako će se ova porodica oporaviti - kaže sa setom komšinica.