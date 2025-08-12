Slušaj vest

Mladić Petra Mitrović iz Malog Orašja kod Smedereva, napunio bi danas 28 godina, da ga u maju 2023. u masakru nije ubio Uroš Blažić. Veselio bi se sa svojim roditeljima, braćom, prijateljima i meštanima koji su ga naprosto obožavali.

Ovim povodom na društvenim mrežama oglasila se njegova neutešna majka opisujući dan kada ga je rodila, ali i dan kada ga je zauvek izgubila.

Dan kad sam te rodila

- Danas je dan kada si pre 28 godina došao na ovaj svet 3,200 grama, 52 dugačak, zdrava beba. I život je išao dalje prvi dodiri, pogledi, prve reči, koraci. Prvi nestašluci. Šarene oči i osmeh u svakom trenutku na tvom licu. Godine su išle, borili smo se sa mnogim problemima, ali smo išli dalje. Došle su te godine kada sam i ja od tebe mogla ponešto da naučim, godine kada si ti mene mogao da "smiriš". I kada je sve došlo na svoje mesto i sreća nam se uveliko smešila u trenutku je nestala magija - navodi se u prvom delu tužne objave, dok potom ova neutešna majka dodaje:

Petar i njegova majka Biljana Mitrović Foto: Privatna Arhiva

Poslednje reči

- Sećam se tvojih poslednjih reči, "nemoj da plačeš mama" i opet sam plakala. A ja kao i sve majke: "Ma ne Peki, nisam". Izvini Peki, ali moram. Fali mi deo duše. Uspeo je neko sve naše snove da sruši. Sada moram da verujem da si ti ipak tu negde među nama, da nas gledaš i paziš svoju Sašu i Anju. Ja ne znam više šta je sreća. Srećan ti rođendan Peki moj. Voli te tvoja mama. Živeti život sa tobom je velika sreća.

Ovaj tužni tekst prate i brojne fotografije Petra, gde se može videti kako je izgledao kao beba, a potom kao tinejdžer i odrasli madić. Nesumnjivo, na svakoj od njih može se videti široki osmeh po kome je bio prepoznatljiv. Ispod objave mogli su se pročitati tužni komentari. Koliko je bio cenjen u društvu može se videti i po brojnim objavama njegovoih rođaka i prijatelja na Fejsbuku, gde mu mahom čestitaju nebeski rođendan i poručuju da ga nikad neće zaboraviti i da ga vole.

1/10 Vidi galeriju Fotografije uviđaja nakon masakra u Malom Orašju i Duboni Foto: Mup, Petar Aleksić

Borio se 50 dana za život

Petar Mitrović je, podsetimo, jedna od devet nevinih žrtava pomahnitalog ubice Uroša Blažića koji je tog krvavog 4. maja 2023. pucao u omladinu koja se okupila kod spomenika Ravni Gaj i kod seoske škole u Duboni kod Mladenovca. Hrabri Petar 50 dana lavovski se borio u beogradskoj bolnici, ali je nažalost tog 23. juna 2023. podlegao povredama.

Tuđom bahatošću i krivicom pored Petra Mitrovića ubijeni su i njegov brat od strica Marko Mitrović, Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Aleksandar Milovanović i Nikola Milić, dok su u duboni život izgubili brat i sestra, Milan i Kristina Panić i njihov prijatelj Dalibor Todorović. Masovni ubica je tokom svog krvavog pira teško ranio 12 osoba.

Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, Marko Mitrović, Nikola Milić, Aleksandar Milovanović, Milan i Kristina Panić i Dalibor Todorović Foto: Privatna Arhiva, Društvene Mreže, Nenad Kostić, Petar Aleksić