Pomahnitali Nermin Sulejmanović (35) iz Gradačca u Bosni i Hercegovini, pre dve godine na svirep način ubio je svoju nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović (38), kao i još dvoje ljudi, dok je tri osobe ranio. Maltretiranje, a potom i sam zločin snimio je mobilnim telefonom koji je direktno prenosio na svom lajvu na Instagram profilu.

Užasan višestruki zločin dogodio se 11. avgusta 2023. godine u vikendici nadomak Gradačca, a pored Nizame, ubica je lišio života i Denisa i Džengiza Ondura, sina i oca koje je poznavao od ranije. Sejao je smrt tog dana pomahnitali ubica koji je na kraju izvršio samoubistvo.

Plače, a ja ne mogu...

Povodom godišnjice za lokalne medije iz Bosne i Hercegovine oglasila se Zijada Vuković-Pamuković, tetka ubijene Nizame.

Ubijena Nizama i njena neutešna tetka Zijada Foto: Facebook

- Svakog jutra, čim otvorim oči, osećam kao da je negde blizu, vidim je kako plače, a ja joj ne mogu pomoći - rekla je ona i dodala da joj najteže pada to što za tako svirep zločin niko nikada neće snositi odgovornost.

Neutešna žena prisetila se i perioda od 4. do 11. avgusta 2023. kada je na sve moguće načine pokušavala da alarmira nadležne institucije povodom nasilja koje je preživljavala njena rođaka. Kaže da su svi u tom vremenu bili upoznati s pretnjama, a da je postojalo dovoljno prostora da se tragedija spreči.

1/4 Vidi galeriju Opsadno stanje bilo je tog dana u Gradačcu Foto: AP, AP Photo/Armin Durgut

Niko nije kriv

- Ne mogu da prihvatim da niko nije kriv, a da za sedam dana, koliko sam vodila borbu s njim i čekala kada će mi doći pred vrata, niko ništa nije učinio. Vidite svoje dete u krvi, odvode ga, a vi nemoćni. A onda mi kažu: “Da se to desilo kod mene, postupio bih drugačije”. Šta sam ja, jedna žena, mogla učiniti? Da sam mogla, učinila bih. A kad mi policija kaže - neka ostane kod kuće, mi smo u blizini, brzo ćemo doći i pomoći, ja u to poverujem - ispričala je ona za Bh index.

Nakon trostrukog ubistva u Gradačcu, Sulejmanovićev mobilni je poslat na veštačenje. Istražitelji su pokušavali da utvrde s kim je komunicirao tih dana, naročito noć uoči zločina, kada mu je, prema sumnjama, otkrivena lokacija na kojoj se nalazila Nizama. Kako navodi porodica, rezultati analize sadržaja telefona do danas nisu dostavljeni.

Nermin Sulejmanović Foto: Printscreen/Instagram

Mesec avgust, kaže Zijada, nosi najteže trenutke njenog života, ali uprkos svemu ne odustaje od borbe da sistem bude brži i efikasniji u ovakvim situacijama.