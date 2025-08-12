Slušaj vest

Dete staro oko godinu i po dana povređeno je danas oko 18 sati u napadu pit bula u Bečmenu!

Prema nezvaničnim informacijama, pas je iznenada nasrnuo na ženu koja je u naručju držala unuče. 

U pitanju je vlasnički pas, dodaje se, a napad se odigrao u dvorištu porodične kuće. 

Žena je zadobila brojne ujede po rukama dok je beba izgrebana po telu.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs/Telegraf

