PIT BUL NAPAO ŽENU SA BEBOM U NARUČJU! Jeziva scena u dvorištu porodične kuće u Bečmenu: Poznat stepen povreda
Dete staro oko godinu i po dana povređeno je danas oko 18 sati u napadu pit bula u Bečmenu!
Prema nezvaničnim informacijama, pas je iznenada nasrnuo na ženu koja je u naručju držala unuče.
U pitanju je vlasnički pas, dodaje se, a napad se odigrao u dvorištu porodične kuće.
Žena je zadobila brojne ujede po rukama dok je beba izgrebana po telu.
