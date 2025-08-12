Slušaj vest

Tokom treninga veslanja dece na reci Tamiš u Pančevu, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je nepoznati muškarac na vodenom skuteru prošao kroz grupu dece koja su bila na vodi.

Deca i njihov trener pokušali su da izbegnu sudar, a trener je skočio kako bi zaštitio mališane.

Uprkos naporima da se izbegne nesreća, tom prilikom povređeno je četvoro dece i trener. Prema rečima očevidaca, vozač skutera je nakon incidenta napustio lice mesta.

Kako se čuje na snimcima, mališani i ljudi koji su bili očevici su vrištali.

- Prešao mu je preko glave. Zovi policiju. Ubico!

Slučaj je prijavljen policiji, a istraga je u toku.

Ne propustiteHronika(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) OVAKO SU LIKVIDIRANI VLASNICI ZLATARE U GNJILANU! Objavljen snimak sa mesta ubistva: Napadači otvorili rafal, nastaje panika među ljudima
2348622 copy.jpg
Hronika4 NELOGIČNOSTI U VEZI SA SMRĆU ZORANA JAKŠIĆA Kriminolog iz Perua otkrio detalje: Kako je moguće da je neprimetno umro u maksimalno obezbeđenoj ustanovi?
zoran jakis.jpg
HronikaUŽIVO EMITOVAO UBISTVO ŽENE! Prošle su dve godine od najjezivijeg zločina u regionu! Progovorila tetka žrtve: Čim otvorim oči osećam da je blizu, plače...
untitled2.jpg
HronikaISTRAŽITELJI JOŠ UTVRĐUJU IDENTITET PUCAČA NA MARKA LJUBIŠU KANA: Prijavio se u hotel kao Jovan sa Palilule, pobegao posle pucnjave
1111.jpg