Katarina J. (25) koja je podlegla povredama nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u nedelju oko 20 sati, vrištala je od bolova, a njen vapaj probudio je meštane Umke.

Na mestu gde se dogodila saobraćajna nesreća, u kojoj je Katarina J. (25) zadobila teške telesne povrede od kojih je nekoliko sati kasnije preminula, i tri dana kasnije vidljivi su tragovi strašnog sudara.

Pored puta još uvek ima rasutog stakla koje je popucalo od jačine udarca, dok su sa druge strane delovi odvaljenog branika.

Prema rečima očevidaca, scene na mestu nesreće bile su vrlo potresne. U trenutku kada je došla Hitna pomoć devojka je vrištala od bolova, sa vidljivim povredama po celom telu.

"Krici su odzvanjali"

- Njeni vrisci su bili preglasni. Odzvanjali su u mojoj kući, nije me probudila jačina udarca ta dva automobila, ali njeni krici jesu. Komšinica je odmah izašla i odnela joj vodu dok smo čekali Hitnu pomoć da dođe. Sumnja se da je muškarac izgubio kontrolu nad vozilom i udario u njeno vozilo, tako su rekli tokom uviđaja - otkrila je jedna od komšinica koja živi u blizini mesta saobraćajne nesreće.

Foto: Društvene Mreže

Crna tačka na putu

Kako kaže, ovo je mesto gde se bar jednom mesečno dogodi teška saobraćajna nesreća.

- Ta krivina je vrlo opasna i nesreće su česte. Nadam se da je život te mlade devojke poslednji koji će uzeti ova krivina i da će nadležni organi uraditi nešto kako bi regulisali saobraćaj na ovoj magistrali. Za početak, bar da stave jednu banderu da osvetli put - rekao je jedan od stanara Umke u blizini čije kuće se dogodila nesreća.

Podsetimo, Katarina J. (25) iz Bariča poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada su se su direktno sudarila dva automobila na Umki. Saobraćajna nesreća dogodila se u nedelju oko 20 sati, a samo koji sat kasnije devojka je preminula u Urgentnom centru.

Saobraćajna nesreća se, kako smo već izveštavali, dogodila u Umki kada su se direktno sudarila dva automobila "lančija" kojom je upravljala Katarina J. i automobil marke "golf" kojim je upravljao N.R. (23) koji je lakše povređen u nesreći.