Najmanje jedna osoba je povređena u sudaru do kog je došlo večeras u Krnjači, kod Restorana "Bitolj", saznaje Kurir.

Očevici za Kurir su rekli da je saobraćajna nesreća bila bučna, kao i da se desilo na putu između zgrada.

- Ja sam mislila da je bomba pukla. Šetali ljudi, nadam se da nisu nikoga udarili. Ne znam da li ima povređenih, jer ja sam mislila da je bomba pukla kad sam videla sa terase, prašina ogromna svuda - rekla je očevidac za Kurir.

Saobraćaj je na ovoj deonici puta bio u zastoju tokom trajanja uviđaja, ali je uspostavljen normalno.

Krnjača saobraćajna nesreća saobraćajna policija Izvor: Kurir

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nije poznato.