Stravičan prizor zabeležen je večeras oko 19 sati na Tamišu u Pančevu, kada je, prema izjavama očevidaca koji su snimili nemili prizor, muškarac na skuteru, u navodno vidno alkoholisanom stanju, velikom brzinom prošao pored dece iz Kajak-kanu kluba Pančevo koja su u tom trenutku imala trening.

Majka jednog deteta koje je bilo na treningu rekla je za portal zdravopancevo.rs da ima povređenih i da je među njima i njeno dete:

- Trener kluba je pokušao da dozove čoveka na skuteru i spreči da dalje divlja... On je opet okrenuo krug i divljački prošao. Trener Neša je ušao u vodu čamcem u pokušaju da ga spreči i spasi decu... Jedna devojka je pri padu odrala leđa, drugo dete ima povredu kolena, moje dete ima podliv na stomaku i nagnječen zglob ruke... To su deca između 6 i 10 godina. Ovo je bio pakao -č priča vidno potresena majka.

Druga sugrađanka navodi da su deca vrištala i takođe kaže da je trener skočio da spasava decu.

- Vozač skutera je tada krenuo u nameri da pregazi trenera koji je bio na dasci. Četvoro dece ima povrede, trener takođe - kaže ova Pančevka.

Uznemirujuće scene incidenta:

Oglasio se MUP

Policija se nešto posle 22 sata oglasila zvaničnim saopštenjem u vezi sa ovim događajem.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu uhapsili su M. J. (29) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti - navodi se u saopštenju.

On se sumnjiči da je večeras oko 19 časova na reci Tamišupravljao motornim skuterom i tom prilikom je naleteo na kajak u kojem se nalazilo više lica. Dalji rad na utvrđivanju svih činjenica je u toku.

Uznemirujući snimak: