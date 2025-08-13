Slušaj vest

Deca su danas u opasnosti kakvu nismo mogli ni da zamislimo – ne od nepoznatih ulica, već od digitalnih predatora koji vrebaju iza ekrana. Mališani širom Srbije dobijaju ponude za novac, garderobu, pa čak i lajkove u zamenu za eksplicitne sadržaje. Kako je moguće da se ova opasnost širi baš među nama, a da mi o tome malo znamo?

Zbog toga postavljamo pitanje kako predatori vrebaju, zašto deca padaju u njihove mreže i šta možemo odmah da uradimo da ih zaštitimo.

O ovoj temi govorio je Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu u emisiji "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

Foto: Kurir Televizija

- Predatori se sada ne ustručavaju. Mislim da je upravo nedostatak ozbiljnije zakonske procedure u Srbiji, pa i u drugim zemljama, doprineo tome da se oni sada osećaju vrlo komotno na internetu i da, bez nekog ustezanja i prepreka, stupaju u kontakt sa maloletnim licima. Takođe, ti predatori se danas na neki način usavršavaju - kaže Jurić i dodaje:

- Načini kako dolaze do dece danas su vrlo raznovrsni. Oni posmatraju kako se dete ponaša i šta ga interesuje na društvenim mrežama, i na taj način stupaju u kontakt sa njim. Bez obzira gde živimo da li je selo, grad, socijalno zapuštena sredina ili materijalno obezbeđeno domaćinstvo – predatora ima i oni zaista vrebaju sa svih strana. Akcija "Armagedon" koju naša policija sprovodi to i pokazuje, jer svakodnevno možemo videti ko su uhapšeni ljudi, kojih su uzrasta i iz kojih sredina dolaze.

Jurić objašnjava koliko su maloletnici prisutni u lancu seksualne eksploatacije i da li su zakonske kazne kod nas dovoljno stroge da zaustave počinioce:

Deca u opasnosti od digitalnih predatora koji vrebaju iza ekrana! Jurić na Kurir televiziji o zamkama na društvenim mrežama: Stupaju u kontakt na lukav način! Izvor: Kurir televizija

- Ove nedelje sam imao razgovor upravo sa ministrom pravde, gde smo razgovarali o kaznama koje se tiču seksualnog zlostavljanja dece, i na internetu. Mislim da će i to biti jedna od tema o kojoj će se govoriti u Narodnoj skupštini. Neka krivična dela nemamo u našem krivičnom zakoniku, jer je internet doneo mnogo toga što treba promeniti. Svakodnevno se susrećemo sa novim izazovima na internetu i to je ono na čemu treba raditi.

