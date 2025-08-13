Ženu je, krećući se unazad, na izlazi sa parkinga, udario automobil marke ,,punto"
ŽENA POVREĐENA U NESREĆI U KRAGUJEVCU: Auto je oborio dok se kretao u rikverc (foto)
Starija žena jutros je povređena u Kragujevcu u naselju Erdoglija.
Kako saznajemo, nju je, krećući se unazad, na izlazu sa parkinga u ulici Jovana Petrovića Kovača udario automobil marke "punto".
Žena je zadobila povrede donjih ekstremiteta, a ekipa hitne pomoći je odvezla u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu.
Mesto gde je starija žena povređena u Kragujevcu Foto: Kurir
Nezgoda se dogodila jutros nešto pre 9 časova, u blizini poznate lokalne pekare.
Saobraćajna policija je obavila uviđaj.
