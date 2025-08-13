Slušaj vest

Starija žena jutros je povređena u Kragujevcu u naselju Erdoglija.

Kako saznajemo, nju je, krećući se unazad, na izlazu sa parkinga u ulici Jovana Petrovića Kovača udario automobil marke "punto".

Žena je zadobila povrede donjih ekstremiteta, a ekipa hitne pomoći je odvezla u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu.

Mesto gde je starija žena povređena u Kragujevcu Foto: Kurir

Nezgoda se dogodila jutros nešto pre 9 časova, u blizini poznate lokalne pekare.

Saobraćajna policija je obavila uviđaj.

