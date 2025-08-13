Nepoznat muškarac upao je oko 4 ujutru, ukrao pazar, a zatim pobegao u nepoznatom pravcu
Hronika
OPLJAČKANA PUMPA U PROKUPLJU! Kradljivac upao u objekat u ranu zoru, odneo pazar i pobegao!
U ranim jutarnjim časovima, došlo je do pljačke na benzinskoj pumpi u naselju Garić u Prokuplju.
Kako smo saznali, jedno lice je upalo negde oko 4 sata ujutro i odnelo pazar iz kase.
Tada se izgubilo u nepoznatom pravcu, a zaposleni na pumpi je prijavio policiji.
U Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju nam je potvrđeno da se dogodila pljačka, ali da nije bilo nasilja, niti je lice koje je ukralo pazar imalo oružje.
Istraga je u toku.
