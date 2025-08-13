Slušaj vest

Policija u Pančevu u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu uhapsila je Milana J. (29) iz ovog grada, zbog sumnje da je juče divljao skuterom na reci Tamiš i tom prilikom naleteo na kajak na kome se nalazilo više osoba, koji su u tom trenutku imali trening.

Osumnjičeni Milan J., kako smo ranije preneli saopštenje MUP-a Srbije, tereti se da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i njemu je određeno zadržavanje do 48 časova. Drama se dogodila juče oko 19 časova u trenutku kada su deca stara od šest do deset godina - kajakaši iz Pančeva vežbali.

Osumnjičeni Milan J. Foto: Facebook

Sukob sa trenerom

- Sumnja se da je Milan J. navodno, došao u sukob sa trenerom kajakaškog kluba i da je divljanje i nasilnička vožnja na reci usledila nakon toga. Navodno, trener ga je prethodno zamilo da polako vozi i da se malo udalji kako bi deca bezbedno veslala na reci. To se međutim nije dopalo osumnjičenom, pa je postao agresivan. Mladić je, navodno, prema rečima mnogih očevidaca bio u vidno alkoholisanom stanju i nekoliko puta je prolazio pored kajakaša koji su pokušali da održe trening - kaže sagovornik i dodaje:

- U jednom trenutku kao da se zaleteo u njih i to namerno, ali ih nije dotakao, već je prišao dovoljno blizu da se deca uplaše. Ubrzo je usledio drugi krug gde se nasilnik nije zaustavio. Išao je ciljano na njih da ih povredi, tako je delovalo. Jezivo. Deca su bila istraumirana, neki su plakali i vrištali. Usledili su potresni prizori, a trener koji je bio na obali, uskočio je bez razmišljanja u vodu čamcem pokušao da dođe do dece da si spašava od pomahnitalog Milana J.

Kako objašnjavaju naši sagovornici, pored trenera na obali su bili i pojedini roditelji dece koja su bila u kajaku.

Prebledeo

- Vikali su, dozivali pomoć i prisustvovali stravičnim scenama, gde su skoro pa bili bespomoćni nešto da učine. Neki od njih zvali su policiju i Hitnu pomoć koja je ubrzo došla na teren. Mladić je u efikasnoj akciji uhapšen, a kada je došla policija, kao da je bio prebledeo. Nije delovao dobro - kaže izvor i dodaje:

- Lekari Hitne pomoći pregledali su decu i na svu sreću niko od njih nema teže povrede, iako je moglo da bude strašno. Skuter koji je vozio osumnjičeni je jaka vodena mašina, a pri brzini je još jači.