U utorak, 12. avgusta, tokom redovnog treninga Kajak kanu kluba Pančevo na Tamišu, u kojem je učestvovalo jedanaestoro dece uzrasta od 6 do 10 godina, došlo je do incidenta. Muškarac na skuteru, iz za sada nepoznatog razloga, prišao je velikom brzinom, izazvao talas i prevrnuo čamac, izbacivši mališane u vodu.

Trener Nenad Miković stao je na dasku kako bi zaštitio decu, ali je vozač skutera, u više navrata usmeravao vozilo ka njemu, o čemu svedoči i snimak na društvenim mrežama.

Trener Miković pojasnio je da se najpre iz pravca Dunava pojavio jedan skuter koji je usporio kada se približio i video da deca treniraju. Međutim, ubrzo je naišao i drugi skuter, takođe iz pravca Dunava, koji se nije zaustavio, već je prošao tik pored dece, usled čega su se prevrnula.

- Pojedina deca zadobila su lakše povrede. Ja sam sa obale viknuo da uspori kako ne bi podavio decu, međutim, on se okrenuo, napravio još jedan krug i počeo da se vrti oko dece. Tada sam uzeo SUP dasku i krenuo da zaštitim decu. Kad je spustio gas, kako bi me čuo, ponovo sam viknuo da će da udavi decu. Šestoro dece se prevrnulo i povredilo tom prilikom. Opsovao me i krenuo da me gazi. Četiri puta je prešao preko daske i moje glave na reci - rekao je Miković za portal 013 info.

Trener Ivan Miković za pomenuti portal objasnio je da su prisutni odmah pozvali policiju koja je došla na teren, ali da prva patrola nije uhapsila mladića koji je divljao skuterom. Nakon toga, kako je objasnio, usledila je druga prijava pančevačkoj policiji koja je opet izašla na teren i tada je mladić lišen slobode.

- Meni je oduzeto veslo, kojim sam mu tokom preletanja preko mene polomio ruku - izjavio je između ostalog trener Miković.

Miković ističe da će, zajedno sa roditeljima i građanima očevicima, u MUP-u podneti prijavu protiv policajaca koji su prvo stigli i pustili osumnjičenog, a kasnije će uslediti i tužba.

Inače, policija je sinoć saopštila da su u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu, uhapsili M. J. (29) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Majka jednog deteta koje je bilo na treningu rekla je za portal zdravopancevo.rs da je njeno dete povređeno tokom divljačke vožnje osumnjičenog Milana J.