Jedna osoba je preminula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici Nikole Pašića u Zaječaru.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko devet sati, kada je putničko vozilo udarilo u ogradu i uletelo u dvorište.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila je dobio infarkt u toku vožnje.

Uviđaj je u toku.

(Za Media)

