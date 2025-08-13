Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9 sati u Ulici Nikole Pašića
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U ZAJEČARU, VOZAČ PREMINUO: Automobil udario u ogradu, pa uleteo u dvorište
Jedna osoba je preminula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici Nikole Pašića u Zaječaru.
Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko devet sati, kada je putničko vozilo udarilo u ogradu i uletelo u dvorište.
Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila je dobio infarkt u toku vožnje.
Uviđaj je u toku.
