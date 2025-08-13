Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Policijskom upravom za Grad Beograd, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine S. R. (38), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio više krivičnih dela krađa i teška krađa, saopštili su iz Policijske uprave u Novom Sadu.

- Između ostalog, sumnja se da je, prekjuče, na peronu Međumesne autobuske stanice u Novom Sadu, iz autobusa koji saobraća ka inostranstvu, ukrao novac koji su građani slali članovima porodice u drugim zemljama, u ukupnom iznosu od oko 10. 000 evra - piše u saopštenju PU Novi Sad.

Intenzivnim operativnim radom, policija je, sutradan, rasvetlila ovo krivično delo teška krađa i uhapsila osumnjičenog u Beogradu, a kod njega je pronađena gotovo celokupna svota ukradenog novca koji će biti vraćen vlasnicima.

Sumnja se, takođe, da je S. R. na području Grada Novog Sada učinio još najmanje 12 krivičnih dela krađa i teška krađa.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaKAMENOM RAZBIO IZLOG SREBRNARNE I ODNEO TRI SATA: Policija rasvetlila tešku krađu u Vranju!
asdasd.jpg
HronikaSRAMAN SNIMAK IZ CRKVE U TRŠIĆU: Meštani i vernici zabrinuti, a kamere su REŠILE SVE! Doskočili su svima, usledila MUNJEVITA akcija policije (VIDEO)
shutterstock-694770805.jpg
HronikaŠOK! POLICIJA UPOZORAVA GRAĐANE NA DECU RAZBOJNIKE U BEOGRADU: Kradu po autobusima, na ulici, po prodavnicama: Podneto više krivičnih prijava!
policija.jpg
Hronika"PAŽNJA, SNIMA SE!" Muškarac uhvaćen kako se šunja dvorištem u Novom Sadu, a potom upada u kuće: "Krade novac i vrednosti!" - isplivao i SNIMAK!
Screenshot 2025-07-29 163734.jpg