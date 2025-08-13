TROJICA NIŠLIJA UBIJENA U JUŽNOJ AMERICI? Likvidirani u krvavom ratu narko-kartela zbog kokaina?!
Trojica Nišlija ubijena su prekjuče u obračunu kriminalnih grupa u Južnoj Americi, potvrdio je za Kurir izvor iz ovog grada na jugu Srbije. On navodi da su poznanici ubijenih informaciju dobili od državljanina Srbije koji je boravio u Južnoj Americi sa njima.
- Javio je da su trojica naših Nišlija, za koje svi znamo da su već neko vreme na teritoriji Južne Amerike, ubijeni prekjuče u obračunu narko-bandi. Oni su tamo boravili pod lažnim imenima, imali su falsifikovana dokumenta - kaže sagovornik Kurira.
Detalje o tome na koji su način ubijeni još uvek, kako kaže, ne zna precizno.
- Celo niško podzemlje od jutros priča samo o tome. Za sada postoje dve verzije, jedna je da su ubijeni u eksploziji bombe, a druga da su upucani - dodaje naš sagovornik i kaže da misli da ni njihove porodice još uvek nisu obaveštene o tome da se zločin dogodio.
Ubijeni su, kako tvrdi, u Južnoj Americi bili uključeni u šverc kokaina.
- Javna je tajna čime su se bavili i zbog čega su otišli na drugi kraj sveta. Povezani su navodno sa jednom kriminalnom grupom za koju su radili "logistiku", odnosno deo posla oko nabavke, pakovanja i ubacivanja kokaina na prekookeanske brodove - dodaje naš sagovornik.
Inače, zvanične potvrde o ubistvu trojice državljana Srbije u Južnoj Americi još uvek nema.
Poznato je da su pripadnici takozvanog "balkanskog kartela" blisko sarađivali sa kriminalnim grupama iz Južne Amerike od kojih su nabavljali kokain i potom ga prekookeanskim brodovima slali u Evropu.