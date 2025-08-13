Slušaj vest

Trojica Nišlija ubijena su prekjuče u obračunu kriminalnih grupa u Južnoj Americi, potvrdio je za Kurir izvor iz ovog grada na jugu Srbije. On navodi da su poznanici ubijenih informaciju dobili od državljanina Srbije koji je boravio u Južnoj Americi sa njima.

- Javio je da su trojica naših Nišlija, za koje svi znamo da su već neko vreme na teritoriji Južne Amerike, ubijeni prekjuče u obračunu narko-bandi. Oni su tamo boravili pod lažnim imenima, imali su falsifikovana dokumenta - kaže sagovornik Kurira.

Detalje o tome na koji su način ubijeni još uvek, kako kaže, ne zna precizno.

20240112-08-15-01media-player.jpg
Ilustracija Foto: Printscreen/Twitter

- Celo niško podzemlje od jutros priča samo o tome. Za sada postoje dve verzije, jedna je da su ubijeni u eksploziji bombe, a druga da su upucani - dodaje naš sagovornik i kaže da misli da ni njihove porodice još uvek nisu obaveštene o tome da se zločin dogodio.

Ubijeni su, kako tvrdi, u Južnoj Americi bili uključeni u šverc kokaina.

- Javna je tajna čime su se bavili i zbog čega su otišli na drugi kraj sveta. Povezani su navodno sa jednom kriminalnom grupom za koju su radili "logistiku", odnosno deo posla oko nabavke, pakovanja i ubacivanja kokaina na prekookeanske brodove - dodaje naš sagovornik. 

Inače, zvanične potvrde o ubistvu trojice državljana Srbije u Južnoj Americi još uvek nema. 

Poznato je da su pripadnici takozvanog "balkanskog kartela" blisko sarađivali sa kriminalnim grupama iz Južne Amerike od kojih su nabavljali kokain i potom ga prekookeanskim brodovima slali u Evropu.

Ne propustiteHronikaSUNOVRAT MAFIJE: Šestorica narko-bosova iz Srbije koji su godinama švercovali kokain iz Južne Amerike UBIJENI SU, a mnogi uhapšeni
collage.jpg
HronikaMAFIJA POKOSILA SRBE U JUŽNOJ AMERICI: 10 ubili, a sada jure glavnog čoveka! DEA tvrdi: Srbin TITO JE MOĆNIJI OD EL ČAPA
1203-spasic.jpg
HronikaOVO SU BALKANSKI NARKO-BOSOVI U JUŽNOJ AMERICI: Srpska mafija prenosi tone narkotika u Evropu
reuters-carlos-lemos.jpg
HronikaKAKO SU SRPSKI MAFIJAŠI POSTALI KRALJEVI KOKAINA NA KONTINENTU: Bili su telohranitelji vodećih narko-bosova, sad su im PREOTELI biznis!
1611profimedia0128908673.jpg