Trojica Nišlija ubijena su prekjuče u obračunu kriminalnih grupa u Južnoj Americi, potvrdio je za Kurir izvor iz ovog grada na jugu Srbije. On navodi da su poznanici ubijenih informaciju dobili od državljanina Srbije koji je boravio u Južnoj Americi sa njima.

- Javio je da su trojica naših Nišlija, za koje svi znamo da su već neko vreme na teritoriji Južne Amerike, ubijeni prekjuče u obračunu narko-bandi. Oni su tamo boravili pod lažnim imenima, imali su falsifikovana dokumenta - kaže sagovornik Kurira.

Detalje o tome na koji su način ubijeni još uvek, kako kaže, ne zna precizno.

Ilustracija Foto: Printscreen/Twitter

- Celo niško podzemlje od jutros priča samo o tome. Za sada postoje dve verzije, jedna je da su ubijeni u eksploziji bombe, a druga da su upucani - dodaje naš sagovornik i kaže da misli da ni njihove porodice još uvek nisu obaveštene o tome da se zločin dogodio.

Ubijeni su, kako tvrdi, u Južnoj Americi bili uključeni u šverc kokaina.

- Javna je tajna čime su se bavili i zbog čega su otišli na drugi kraj sveta. Povezani su navodno sa jednom kriminalnom grupom za koju su radili "logistiku", odnosno deo posla oko nabavke, pakovanja i ubacivanja kokaina na prekookeanske brodove - dodaje naš sagovornik.

Inače, zvanične potvrde o ubistvu trojice državljana Srbije u Južnoj Americi još uvek nema.