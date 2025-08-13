Slušaj vest

Devojka Katarina Janković (25) iz Bariča, koja je podlegla povredama nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u nedelju kod Umke, sutra će biti sahranjena na groblju u Obrenovcu.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se u nedelju, 10. avgusta, oko 20 časova, kada se Katarina upravljajući automobilom marke "lančija" , iz za sada nepoznatog razloga, sudarila sa "golfom" kojim je upravljao N. R. (23) koji je tom prilikom lakše povređen. Kolima Hitne pomoći devojka je prevezena u Urgentni centar u Beogradu gde je, nažalost, i pored svih napora lekara izgubila životnu bitku.

Katarina Janković Foto: Društvene Mreže

- Dragi prijatelji i rodbino, sahrana moje najmilije i nikad prežaljene sestre Katarine obaviće se u četvrtak 14. 8. 2025. u 13 časova na starom obrenovačkom groblju - objavila je na Instagramu sestra nastradale vaspitačice.

Tokom jučerašnjeg dana neutešna sestra objavila je brojne postove vezano za sestru koja je tragično izgubila život u teškoj nesreći. Ona je čak objavila i fotografiju poslednje prepiske sa Katarinom na Vocapu, u kojoj joj je navela da je voli i da joj već nedostaje.

Poslednja poruka koju je Katarina poslala sestri, samo sat pre udesa Foto: Društvene Mreže

- Hvala bibu, krećem u 21.30 časova. Nakljukala sam se sa svih strana. Malo mi je bolje. A izgleda da ću imati i gde da uzmem antibiotike, tako da će sve biti pod kontrolom. Volim te i ljubim i sve vreme mislim na tebe. Nedostaješ mali bibane, a to si ti - glasila je poruka koju je Katarina poslala samo sat vremena pre nesreće.

Preminula devojka Katarina Janković Foto: Društvene Mreže

"Počivaj u miru anđele moj! Srce mi je isčupano na živo! Sekice moja najvoljenija", "Živote moj, dobroto moja, lepoto, sestro moja" - samo su neke od opisa zajedničkih slika koja je objavila Katarinina sestra. Kako je Kurir juče preneo prve reči neutešne sestre koja je u potresnoj objavi navela da je Katarina njen odraz u ogledalu i da je bila najlepša sestra na svetu možete pročitati OVDE.

Kako je ispričala Katarinina drugarica, porodica Janković u novembru prošle godine doživela je još jednu tragediju kada su ostali bez glave porodice, Katarininog oca.

Katarina Janković i njen otac Foto: Društvene Mreže

- O Katarini bi mogla da ti pričam danima. Otišla je jedna predivna osoba koja je bila spremna svima da pomogne. Volela je da putuje, decu sa kojom je radila, radovala se životu, a sada je više nema. Teško mi je, ali ne mogu ni da zamislim kako je njenoj proodici koji su sada i to za kratko vreme ostali bez dva člana porodice. Nisu prebolele ni tatu, a ostali su bez Katarine - navela je drugarica.