- Više od 18.000 vozača isključeno je iz saobraćaja od početka godine zbog vožnje pod dejstvom alkohola

- Čak 3.500 vozača je zadržano u službenim prostorijama jer su imali više od 1.20 promila alkohola u krvi

- 25 osoba je izgubilo život, a više od 600 je povređeno u nezgodama koje su izazvali pijani vozači