PUNE RUKE POSLA ZA POLICIJU NA LETNJIM FESTIVALIMA! 18.000 vozača već palo na alko-testu! (video)
Letnja sezona u Srbiji je u punom jeku, festivali, koncerti i razna okupljanja privlače hiljade ljudi željnih dobrog provoda. Međutim, opuštena atmosfera često zna da pređe granicu, a posledice mogu biti tragične.
Zbog sve učestalijih saobraćajnih nezgoda izazvanih vožnjom pod dejstvom alkohola, saobraćajna policija najavila je pojačane kontrole tokom svih letnjih festivala.
Svako vozilo koje bude napuštalo zonu festivala biće zaustavljeno, a vozači će biti podvrgnuti alkotestu bez izuzetaka, saopšteno je na zvaničnoj Instagram stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Više od 18.000 vozača isključeno je iz saobraćaja od početka godine zbog vožnje pod dejstvom alkohola
- Čak 3.500 vozača je zadržano u službenim prostorijama jer su imali više od 1.20 promila alkohola u krvi
- 25 osoba je izgubilo život, a više od 600 je povređeno u nezgodama koje su izazvali pijani vozači
- Ako piješ, ne vozi. Umesto toga, iskoristi taksi, noćni prevoz ili zamoli treznog prijatelja da te odveze. Nijedna žurka nije vredna tuđe ili tvoje nesreće - zaključuju iz MUP-a.