Slušaj vest

Letnja sezona u Srbiji je u punom jeku, festivali, koncerti i razna okupljanja privlače hiljade ljudi željnih dobrog provoda. Međutim, opuštena atmosfera često zna da pređe granicu, a posledice mogu biti tragične.

Zbog sve učestalijih saobraćajnih nezgoda izazvanih vožnjom pod dejstvom alkohola, saobraćajna policija najavila je pojačane kontrole tokom svih letnjih festivala.

Svako vozilo koje bude napuštalo zonu festivala biće zaustavljeno, a vozači će biti podvrgnuti alkotestu bez izuzetaka, saopšteno je na zvaničnoj Instagram stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Alarmantna statistika!

- Više od 18.000 vozača isključeno je iz saobraćaja od početka godine zbog vožnje pod dejstvom alkohola

- Čak 3.500 vozača je zadržano u službenim prostorijama jer su imali više od 1.20 promila alkohola u krvi

- 25 osoba je izgubilo život, a više od 600 je povređeno u nezgodama koje su izazvali pijani vozači

 - Ako piješ, ne vozi. Umesto toga, iskoristi taksi, noćni prevoz ili zamoli treznog prijatelja da te odveze. Nijedna žurka nije vredna tuđe ili tvoje nesreće - zaključuju iz MUP-a.

Ne propustiteHronikaHUMANOST NA DELU! Pripadnici sektora za vanredne situacije ustupili 4 rezervoara za vodu opštini Trgovište kako bi ublažili posledice suše! (FOTO)
MUP Srbije.jpg
HronikaHEROJI NA DELU! VATROGASCI UGASILI VIŠE OD 1.400 POŽARA I SPASLI DESETINE ŽIVOTA! Apel ljudima zbog nepoštovanja zakona: Zbog ovoga kazne i do milion dinara!
shutterstock-1007441377.jpg
HronikaVATROGASCI IZ ALEKSINCA SPASILI ŠUMSKU KORNJAČU: ,,Posvećenost se ne meri veličinom spasenog, već veličinom onih koji reaguju!" (foto)
whatsapp-image-20201204-at-10.45.52.jpg
HronikaIGNORISAO "STOP" POLICIJE, KRENUO DA PRETIČE 5 VOZILA PA PROJURIO NA 3 CRVENA Opšti haos u Beogradu, evo šta je usledilo
IMG_20250615_014819.jpg