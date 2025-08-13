Slušaj vest

Crnogorska policija uhapsila je braću M. M. (24) i A. M. (20) iz Nikšića pošto ih je državljanka Srbije prijavila da su na putu Nikšić-Žabljak iz automobila u pokretu pucali i pokušavali da im prepreče put.

Iz Uprave policije potvrđeno je da su uhapešene dve osoba zbog ugrožavanja sigurosti državljanke Srbije, a da je incidentu na putu prethodilo gaženje vlasničkog psa automobilom srpskih registarskih oznaka.

- Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Nikšić je prijavljeno od strane oštećene, državljanke Republike Srbije, koja se vozilom kretala na deonici puta Nikšić-Žabljak, da nju i saputnika u vozilu nepoznato lice koje upravlja vozilom marke BMW, pretiče i pokušava da zaustavi uz pucnje iz oružja, te da im je isa osoba prilikom preticanja polomilo retrovizor na vozilu i gađala ih kamenicama prouzrokujući oštećenja na vozilu - navode iz policije.

Preduzimajući hitne mere i radnje Interventna jedinica policije je locirala i zaustavila pomenuto vozilo kojim je upravljao M.M. (24) iz Nikšića dok se na mestu suvozača nalazio A.M. (20), dodaju u saopštenju.

- Pregledom vozila pronađen je startni pištolj i osam komada pripadajuće municije koji su oduzeti - navodi se.

U izjavama datim policijskim službenicima braća M.M. i A.M. su izjavila da je događaju prethodilo gaženje psa u njihovom vlasništvu u blizini njihove porodične kuće, od strane vozača iz Republike Srbije koji se nakon toga nije zaustavio već je nastavio kretanje.

- Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću po čijem su nalogu M.M. i A.M. lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Preduzimaju se dalje mjere i radnje u odnosu na ovaj događaj - zaključuje se.