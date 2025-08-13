Slušaj vest

Državljanin Srbije Lav A. (20), koji u Americi pohađa Univerzitet u Iriju, optužen je za posedovanje dečije pornografije zbog koje mu preti 30 godina zatvora! 

Lav A., inače je jedan od najperspektivnijih srpskih veslača, osvajač je brojnih medalja. Prošle godine bio je na spisku Veslačke reprezentacije Srbije.

- Državljanina Srbije koji živi u državi Njujork Savezna velika porota u Pitsburgu optužila je za kršenje saveznih zakona koji se odnose na sekusalnu eksploataciju maloletnika - saopštio je danas vršilac dužnosti državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država,Troj Riveti. 

Kako se navodi na zvaničnom sajtu tužilaštva, optuženi je Lav A. iz Zrenjanina, koji u SAD boravi sa studentskom vizom koju je dobio kao učenik na Univerzitetu u Iriju. 

Lav Adamov pedofil i Amerika
Lav A. Foto: Facebook

Prema optužnici, on se tereti da je od 13. januara do 15. maja, kada je sve otkriveno, primao materijal koji prikazuje seksualnu eksploataciju maloletnika. 

- Zakon predviđa za prijem ovakvog sadržaja maksimalnu ukupnu kaznu od 20 godina zatvora, novčanu kaznu od 250.000 dolara ili oboje. Što se tiče optužbe za posedovanje, zakon predviđa maksimalnu ukupnu kaznu od 10 godina zatvora, novčanu kaznu od 250.000 dolara ili oboje. Prema saveznim Smernicama za izricanje kazni, stvarna izrečena kazna zasnivala bi se na težini krivičnih dela i prethodnoj kriminalnoj evidenciji okrivljenog, ako postoji - navodi se na zvaničnom sajtu.

Federalni istražni biro (FBI), policijska uprava grada Irija i Univerzitetska policija, kako navode, sproveli su istragu koja je dovela do podizanja optužnice.

Lav A., kako prenose mediji iz SAD, studira krivično pravo, a Univerzitet Mersiherst koji pohađa na svojoj internet stranici naveo je da je kao brucoš u veslačkom timu škole za sezonu 2024 - 2025, ali je posle zvaničnog saopštenja da je optužen, ta stranica obrisana.

