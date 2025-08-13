Slušaj vest

U Dunavskoj ulici u Beogradu danas oko 12 časova prijavljeno je policiji da je nasred ulice pronađena ljudska lobanja, saznaje Kurir.

- Prolaznik je pozvao policiju i rekao u razgovoru sa dispečerom naveo da je pronašao glavu i da misli da je ljudska - navodi naš izvor i dodaje:

- Policijska patrola odmah je izašla na teren i uverila se da osoba koja je prijavila slučaj govori istinu. Forenzičari su odneli lobanju i na licu mesta, navodno je odmah utvrđeno da se radi o ljudskoj glavi.

Posmrtni ostaci za sada NN osobe odneti su na obdukciju kako bi se utvrdilo kome pripada i kako je nastupila smrt osobe.