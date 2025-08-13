Slušaj vest

Tela trojice Srba ubijenih u Južnoj Americi, kako prenose mediji, pronađena su u crnim plastičnim vrećama! Prema nezvaničnim informacijama, oni su mučeni, a potom likividirani u Boliviji.

- Tela su poslata na obdukciju, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Žrtve još uvek nisu zvanično identifikovane. Na osnovu prvih tragova, sumnja se da su prvo brutalno mučeni, potom ubijeni, a onda spakovani u crne plastične džakove - navode izvori iz istrage.

Podestimo, sumnja se da su trojica državljana Srbije, koji su pre nego što su napustili zemlju živeli u Nišu, ubijena pre dva dana.

Izvor Kurira iz Niša, potvrdio je da su poznanici ubijenih dobili informaciju o njihovoj likvidaciji od državljanina Srbije koji je boravio u Južnoj Americi sa njima.

Ilustracija Foto: Printscreen/Youtube/GDF Catania e SCICO

- Javio je da su trojica naših Nišlija, za koje svi znamo da su već neko vreme na teritoriji Južne Amerike, ubijeni prekjuče u obračunu narko-bandi. Oni su tamo boravili pod lažnim imenima, imali su falsifikovana dokumenta - kaže sagovornik Kurira.

Detalje o tome na koji su način ubijeni još uvek, kako kaže, ne zna precizno.

- Celo niško podzemlje od jutros priča samo o tome. Najnovije informacije koje dolaze je da je jedan od njih Miljan Đ., zvani Hitri, drugi Dejanco L., kog svi znamo po nadimku Makedonac, i treći poznat kao Mali Kosta - dodaje naš sagovornik.

Inače, sumnja se da su trojica ubijenih u Boliviji boravila duži period i da su blisko sarađivali sa takozvanim "balkanskim kartelom" u trgovini kokainom.

- Javna je tajna čime su se bavili i zbog čega su otišli na drugi kraj sveta. Povezani su navodno sa jednom kriminalnom grupom za koju su radili "logistiku", odnosno deo posla oko nabavke, pakovanja i ubacivanja kokaina na prekookeanske brodove - dodaje naš sagovornik.

Inače, zvanične potvrde o ubistvu trojice državljana Srbije u Južnoj Americi još uvek nema.