Jedan vozač "BMW" izgubio je danas kontrolu nad vozilom dok je preticao u krivini, usled čega je završio u dvorištu u Žablju. 

Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "vojvodinom_uzivo_", automobil se odbio o drvo i uleteo u dvorište. 

Trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Uviđajem će biti otkriveno više informacija. 

Kurir.rs

