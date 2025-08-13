Do nesreće je došlo u popodnevnim časovima u Žablju, a kako se navodi, usled preticanja u krivini
IZGUBIO KONTROLU NAD BMW-OM, PA SE VOZILOM "POPEO" NA KOMŠIJSKU OGRADU! Jeziva scena nakon saobraćajke u Žablju: Dvorište i automobil UNIŠTENI! (FOTO)
Jedan vozač "BMW" izgubio je danas kontrolu nad vozilom dok je preticao u krivini, usled čega je završio u dvorištu u Žablju.
Naime, kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "vojvodinom_uzivo_", automobil se odbio o drvo i uleteo u dvorište.
Trenutno stanje učesnika nije poznato.
Uviđajem će biti otkriveno više informacija.
