U kragujevačkom prigradskom naselju Grošnica požar je danas zahvatio pet hektara niskog rastinja. Vatra se brzo širila i pretila da ugrozi kuće, ali i pogone kompanije PMC, proizvođača komponenti za automobilsku industriju, nekadašnjeg dobavljača Fijata.

Poziv vatrogascima je stigao oko 14 sati iz ulice Radoja Vuksanovića. Na mesto požara upućeno je 15 vatrogasaca-spasilaca sa šest vatrogasnih vozila. U pomoć pripadnicima Vatrogasno-spasilačke brigade pritekla je industrijska vatrogasna jedinica Fijata, kao i cisterna sa vodom JKP „Šumadija“.

Požar je stavljen pod kontrolu pre nego što je vatra stigla do stambenih i poslovnih objekata, a u toku je dogašavanje.