Slušaj vest

U kragujevačkom prigradskom naselju Grošnica požar je danas zahvatio pet hektara niskog rastinja. Vatra se brzo širila i pretila da ugrozi kuće, ali i pogone kompanije PMC, proizvođača komponenti za automobilsku industriju, nekadašnjeg dobavljača Fijata.

Poziv vatrogascima je stigao oko 14 sati iz ulice Radoja Vuksanovića. Na mesto požara upućeno je 15 vatrogasaca-spasilaca sa šest vatrogasnih vozila. U pomoć pripadnicima Vatrogasno-spasilačke brigade pritekla je industrijska vatrogasna jedinica Fijata, kao i cisterna sa vodom JKP „Šumadija“.

Požar je stavljen pod kontrolu pre nego što je vatra stigla do stambenih i poslovnih objekata, a u toku je dogašavanje.

U požaru nije bilo povređenih, a sprečena je katastrofa, pošto su objekti uspešno odbranjeni od vatrene stihije.

Ne propustiteDruštvoVažan apel za sve građane! načelnik Uprave za vanredne situacije: Svaki plamen na otvorenom je ogroman rizik - Vodu koristite racionalno
Sequence 01.01_32_34_20.Still005.jpg
PlanetaKLIMATSKI "MOLOTOVLJEV KOKTEL" PRŽI EVROPU, LJUDI UMIRU NA EKSTREMNIM TEMPERATURAMA: Stručnjaci zabrinuti "Biće sve gore, godinama upozoravamo"
3.jpg
Crna Gora(UZNEMIRUJUĆE) VATRA IDE KA PRIHVATILIŠTU ZA PSE: Preplašene životinje čekaju pomoć, volonteri trče, scene koje teraju suze na oči (FOTO/VIDEO)
Požar u Baru
PlanetaPOŽARI BESNE ŠIROM GRČKE! Masovne evakuacije turista, spašavaju ih i na PLAŽAMA! Buktinja se širi nekontrolisano zbog vetra, najkritičnije OVDE! (FOTO, VIDEO)
x02 Costas Synetos.jpg