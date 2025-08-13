Slušaj vest

Muškarac (29) iz Pančeva uhapšen je zbog sumnje da je na reci Tamiš upravljajući motornim skuterom udario u kajak sa više osoba.

On je iz za sada nepoznatih razloga ozbiljno ugrozio živote mališana. Dok su oni trenirali kajak, on je vodenim skuterom uporno naletao na njih i tako ih je izbacio iz kajaka u reku. Deca su starosti između 6 i 9 godina.

Tada je trener Nenad Miković stao na dasku pokušavajući da zaštiti decu, a upravo je on za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji, detaljnije pričao o ovom slučaju.

Trener napadnutnih kajakaša za Kurir: Ovo su detalji nakon same nesreće! Izvor: Kurir televizija

- Pri kraju treninga za decu, oko 19 časova, naišao je prvo jedan skuter iz pravca Dunava, ali on je dosta usporio. Nije napravio toliki problem. Drugi skuter koji je naišao, prošao je punom brzinom pored dece. Dosta njih tek uči, oni bez talasa imaju problema sa ravnotežom kada su početnici, a kamoli kad na par centimetara od vas proleti skuter. On je krenuo tu da divlja, porušio je svu decu, deca imaju lakše povrede u vidu posekotina.

Trener je izašao na dasku da zaštiti decu, ali nasilnik nije oklevao da i njega udari:

- Tada je on bez ikakvog razloga posrnuo na mene, oborio me je četiri puta, odnosno prešo preko mene toliko puta. Potom sam izašao na isti splav kao i on da se objasnimo i bio je izuzetno pijan i pričao nepovezano. Tu smo sačekali policiju. Video sam da postoje priče da je to neki neračišćen dug, ali ljudi, ja tog čoveka nikada nisam sreo. Ne mislim da sam heroj, samo sam odgovoran za tu decu koja su na treningu.

Miković je rekao šta dalje očekuju:

- Svi su revoltirani, svi građani, a roditelji pre svega. Podnećemo privatne tužbe protiv ovog lica. Trenutno je na 48 sati zadržavanja, očekujemo da tužilaštvo odreaguje kako treba. Nakon incidenta, deca su bila prestravljena, imaju ogrebotine i masnice, a hvala Bogu da nije ništa strašno. Ja sam kao pedagog i trener doveo danas decu, da otklone strah, kampujemo ovde, družimo se i treniramo. Trudimo se da se otarase ovog stresa.

