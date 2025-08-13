Slušaj vest

Jedan od ubijenih državljana Srbije u Boliviji je Miljan Đekić (38) iz Niša, saznaje Kurir!

Kako naš izvor otkriva, druga identifikovana žrtva je Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice u Makedoniji.

- Treća žrtva, za koju se veruje da je kod sebe imala falsifikovana dokumenta, još uvek nije identifikovana - kaže naš sagovornik.

Kako prenose mediji, tela trojice muškaraca pronađena su u crnim najlonskim dzakovima. Istražitelji sumnjaju da su ih egzekutori mučili pre nego što su pucali u njih.

Tela su, prema njihovim navodima, poslata na obdukciju.

Poznanik o ubijenim

Podsećamo, izvor Kurira iz Niša, potvrdio je da su poznanici ubijenih dobili informaciju o njihovoj likvidaciji od državljanina Srbije koji je boravio u Južnoj Americi sa njima. Sumnja se da su trojica državljana Srbije, koji su pre nego što su napustili zemlju živeli u Nišu, ubijena pre dva dana.

Detalje o tome na koji su način ubijeni još uvek, kako kaže, ne zna precizno.

- Celo niško podzemlje od jutros priča samo o tome. Najnovije informacije koje dolaze je da je jedan od njih Miljan Đ., zvani Hitri, drugi Dejanco L., kog svi znamo po nadimku Makedonac, i treći poznat kao Mali Kosta - dodaje naš sagovornik.

Inače, sumnja se da su trojica ubijenih u Boliviji boravila duži period i da su blisko sarađivali sa takozvanim "balkanskim kartelom" u trgovini kokainom.