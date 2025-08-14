Slušaj vest

Crnogorska policija je saopštila da je juče po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica, u Švajcarskoj uhapšen K.V. (47), visokorangirani pripadnik jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore.

Mediji pišu da je reč o Krstu Vujiću, zvanom Terminator, navodnom pripadniku škaljarskog klana.

- Službenici NCB Interpol-a Podgorica su za ovim licem međunarodnu poternicu raspisali 2020. godine na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo - navodi policija.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Lociranje i hapšenje rezultat je, kažu iz policije, intenzivne saradnje NCB Interpol Podgorica i nadležnih policijskih službi Švajcarske, u okviru širih aktivnosti usmerenih na lociranje i hapšenje visokorangiranih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa iz regiona.

- Od ukupno 12 visokorangiranih članova regionalih organizovanih kriminalnih grupa, koji su kroz navedene aktivnosti uhapšeni po međunarodnim poternicama NCB Interpol Podgorica tokom proteklih osam meseci, lociranje K.V. i njegovo hapšenje posebno se izdvaja zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada - navodi policija.

Pored međunarodne koordinacije radi izručenja K.V. u Crnu Goru, Uprava policije Crne Gore nastavlja intenzivne aktivnosti na međunarodnom nivou s ciljem lociranja i lišenja slobode preostalih vođa i članova organizovanih kriminalnih grupa, zaključuje se.

Krstu Vujiću i drugim okrivljenima se pred Višim sudom u Podgorici sudi za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine.

Šćepan Roganović Foto: YouTube/Printscreen

Kako smo ranije pisali, Šćepan Roganović bio je brat pripadnika kavačkog klana. Jednan brat, Vladimir Roganović likvidiran je 2018. u Beču, dok je drugi brat Duško Roganović ostao invalid nakon što je 2017. preživeo eksploziju bombe postavljene pod njegov automobil u Herceg Novom.

- Na čelu kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistvo Šćepana Roganovića je odbegli Igor Vukotić, brat ubijenog vođe škalajrskog klana Jovana Vukotića - pišu crnogorski mediji.