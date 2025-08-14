Slušaj vest

Crnogorski advokat Milorad Vlahović branilac po službenoj dužnosti Alije Balijagića (65) koji je optužen za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, uputio je predsednici veća Višeg suda u Bijelom Polju, Bojani Radović, koja sudi u navedenom predmetu, zahtev za razrešenje.

Nakon saznanja da je okrivljeni pismenim otpravkom sudu, tražio da mu se postavi drugi branilac, advokat Vlahović je preporučenim dopisom, otkazao punomoćje sa zahtevom za razrešenje te predlaže da sud donese rešenje o njegovom razrešenju i imenuje novog advokata, prenosi crnogorski Dan.

Balijagiću je zakazano suđenje za 1. oktobar.

Izrešetao ih sa 5 metara udaljenosti

Prema navodima optužnice Balijagić je 25. oktobra prošle godine, oko 21.10 časova u mjestu Sokolac, opština Bijelo Polje, s umišljajem na podmukao način, kada su se oštećeni brat i sestra Jovan i Milenka Madžgalj nalazili u svojoj porodičnoj kući, dok je njihova pažnja bila usmerena na televizijski program i kada nisu očekivali napad, lišio ih života.

- Sposoban da shvati značaj svog dela i upravlja postupcima, svestan zabranjenosti dela, čije je izvršenje hteo, na način što je smišljeno došao do njihove kuće i ispod prozora posmatrao oštećene, koji ga nisu primetili. Nakon čega je dejstvom sile polomio prozorsko staklo i kroz tako napravljen otvor, sa udaljenosti ne većoj od 5 metara, iz vatrenog oružja - lovačke puške, jugoslovenske proizvodnje, marke CZ, ispalio jedan projektil u pravcu oštećenog Jovana Madžgalja kojom prilikom je zadobio sedam strelnih rana prostrelina i ustrelina u desnom lopatičnom, podlopatičnom i slabinskom predelu koji se kanalima nastavljaju u grudnu i trbušnu duplju. Smrt kod oštećenog Jovana nastupila je usled iskrvarenja i razorenja vitalnih organa. U momentu kada je oštećena Milenka Madžgalj telefonom pozvala dežurnu službu OB Bijelo Polje i prijavila ubistvo brata, iz istog oružja i sa iste udaljenosti okrivljeni je ispalio dva projektila u njenom pravcu, od kojih je zadobila strelne rane ustreline i prostrelne od kojih povreda je usled iskrvavljenja i razorenja vitalnih organa nastupila je smrt - navodi se u optužnici.

Dodaje se da je nakon toga okrivljeni kroz prozor ušao u kuću, gde je u dnevnoj i jednoj od spavaćih soba izvršio premetačinu, zatim ugasio svetlo i kroz isti prozor izašao iz kuće i udaljio se u pravcu šume, a nakon toga se dao u bekstvo i skrivanje. Nakon skoro mesec dana bekstva i opsežne policijske potrage u Crnoj Gori i Srbiji Balijagić je uhapšen u jednom selu kod Priboja.

Državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Vanja Rakonjac, kazala je na ročištu da priznanje okrivljenog te svi izvedeni dokazi od strane kompetentnih veštaka, na nesumnjiv način potvrdjuju tezu optužnice u vezi predmetnog dela.