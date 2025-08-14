Slušaj vest

Mališani su zadobili povrede i traume, a najnovije detalje vezane za ovaj slučaj otkrila je majka jedne devojčice, Jovana Labudović, u razgovoru za Kurir televiziju:

- Moja ćerka Đurđa se nalazila tu, imala je tog dana regularan trening. Kada se približavao kraj treninga, oni su došli blizu pristaništa. U tom momentu je projurio gliser u pravcu ka mostu i trener je reagovao rekavši mu da spusti gas jer su tu deca. On nije reagovao čak je i opsovao. Namenski se vratio nazad i prošao kroz masu dece koja su u tom momentu popadala od siline talasa i udara.

- Trener je uzeo dasku i veslo i krenuo je ka splavu, obratio mu se i sasvim normalno razgovarao sa njim o tome da ne sme tako nešto raditi. Dečko je opet seo na skuter i krenuo da divlja, usmerio se ka treneru, oborio ga sa daske i prešao mu je preko glave. Deca su u tom momentu toliko vrištala, tražila su pomoć da izađu iz vode, baš je bilo strašno i to je toliko strašan prizor bio.

Labudović dodaje i da su se srećom, sva deca prošla sa lakšim povredama:

- Moje detete je imalo nagnečenje članka i neki manji hematon, ali psiha je stradala, često su istraumirani i pričaju o tome. To im je i dalje u glavama. Trener ih je juče doveo opet tu i pokušavao da im taj strah razbije. Nadamo se da će kazna biti određena na osnovu dela pokušaja ubistva. Ne znam koja će kazna biti adekvatna, ali nadam se da će biti najveća bar po godinama zatvora.

