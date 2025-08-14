Slušaj vest

U naselju Bukreš kod Novog Pazara jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povređeno šest osoba, ali se oni na svu sreću nalaze van životne opasnosti, saznaje Kurir.

Saobraćajna nesreća se dogodila oko dva sata iz ponoći kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, dva automobila sudarila.

- U jednom vozilu je bilo četvoro putnika, dok je u drugom bilo dvoje. Očevici koji su naišli na udes odmah su pozvali policiju i Hitnu pomoć koja je povređene saniteteom prevezla u dom zdravlja, gde su lekari nakon dijagnostike utvrdili da imaju lakše telesne povrede i pušteni su na kućno lečenje - navodi naš izvor.