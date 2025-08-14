Sumnja se da su oni, 9. avgusta 1999. godine, u Orahovcu, u saizvršilaštvu sa više pripadnika tzv. „OVK“, uz upotrebu fizičke sile, vatrenog oružja i ozbiljnih pretnji po život i telo oteli civila srpske nacionalnosti J. M. i odveli ga u nepoznatom pravcu otkad mu se gubi svaki trag. J. M. se i dalje vodi kao nestalo lice.