Sumnja se da su oni, 9. avgusta 1999. godine, u Orahovcu, u saizvršilaštvu sa više pripadnika tzv. „OVK“, uz upotrebu fizičke sile, vatrenog oružja i ozbiljnih pretnji po život i telo oteli civila srpske nacionalnosti J. M. i odveli ga u nepoznatom pravcu otkad mu se gubi svaki trag. J. M. se i dalje vodi kao nestalo lice.

Osumnjičenima je, uz odobrenje javnog tužioca Javnog tužilaštva za ratne zločine, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

