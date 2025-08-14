Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju, uhapsili su X. E. (49) i B. E. (52) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
DVOSTRUKO HAPŠENJE NA HORGOŠU: Dvojica osumnjičenih terete se za ratni zločin u Orahovcu 1999, oteli Srbina, ni danas se ne zna šta je bilo s njim
Sumnja se da su oni, 9. avgusta 1999. godine, u Orahovcu, u saizvršilaštvu sa više pripadnika tzv. „OVK“, uz upotrebu fizičke sile, vatrenog oružja i ozbiljnih pretnji po život i telo oteli civila srpske nacionalnosti J. M. i odveli ga u nepoznatom pravcu otkad mu se gubi svaki trag. J. M. se i dalje vodi kao nestalo lice.
Osumnjičenima je, uz odobrenje javnog tužioca Javnog tužilaštva za ratne zločine, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
