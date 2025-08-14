Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 10. avgusta 2025. godine na graničnom prelazu Preševo sprečili pokušaj krijumčarenja.

Naime, detaljnom kontrolom je otkriveno da se u prtljagu nalaze dve kutije toaletne vode ispunjene nakitom. Reč je o 440 grama 14-karatnog zlatnog nakita, vrednog preko 2,5 miliona dinara.

1.jpg
Foto: Carina Srbije

Pravosnažnom presudom nadležnog suda vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 60.000 dinara, kao i zaštitna mera trajnog oduzimanja robe.

