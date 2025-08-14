Slušaj vest

Milan J. (29) iz Pančeva koji se sumnjiči da je u utorak divljajući skuterom na vodi povredio šestoro mališana koji su u tom trenutku bili na treningu, danas popodne bi trebalo da bude saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Kako Kurir saznaje, nakon saslušanja predmet Milana J. preuzeće Više javno tužilaštvo u Pančevu zbog prekvalifikacije krivičnof dela. Predmet koji je na početku bio u nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva prelazi u Više tužilaštvo i samim tim krivično delo će biti teže i kazna koja preti Milanu J. biće veća od prvobitne.

Osumnjičeni Milan J. Foto: Facebook

- Policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu oduzela skuter kojim je 12. avgusta upravljao osumnjičeni Milan J. i povredio maloletna lica koja su u tom trenutku bili na treningu kajakaškog kluba iz Pančeva - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Skuter je poslat na vanredni tehnički pregled i biće podvrgnut veštačenju. Takođe, ispitaće se i da li na skuteru ima nekih oštećenja kako bi se nemili incident što bolje istražio.

1/9 Vidi galeriju Fotografije divljanja Milana J. na skuteru Foto: Screenshot FB

Pa da podsetimo, drama na Tamišu dogodila se u utorak u popodnevnim časovima kada je mladić Milan J, iz za sada nepoznatog razloga, svojim skuterom nekoliko puta naleteo na kajak gde su bila deca, uzrasta od šest do deset godina. Kako bi zaštitio decu u pomoć im je bez razmišljanja prisočio trener Nenad Miković, a šta je on nakon dramatičnih scena rekao možete pročitati OVDE.

Na obali reke Tamiš u tom trenutku bili su roditelji dečice, ali i mnogobrojni prolaznici, a neki od njih su i snimili jezive scene divljanja Milana J. Policija je nakon prijave uhapsila osumnjičenog i određeno mu je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti, a tim povodom su se i oglasili saopštenjem.

Ministar o nesreći na Tamišu

Ministar policije Ivica Dačić Foto: screenshot pink tv

Ivica Dačić, ministar policije na konferenciji za medije dotakao se i slučaja Milana J. koji je juče izazvao veliku buru u javnosti.